Paul Atkins, presidente della Securities and Exchange Commission statunitense, ha affermato che l'agenzia può continuare a far avanzare la regolamentazione degli asset digitali senza l'intervento legislativo del Congresso, segnalando le sue aspettative per il settore nel 2026.

In un'intervista alla CNBC pubblicata martedì, Atkins ha affermato che la SEC sta fornendo “assistenza tecnica” mentre il Congresso sta valutando la legislazione per la regolamentazione degli asset digitali, riferendosi probabilmente al disegno di legge sulla struttura del mercato attualmente all'esame del Senato degli Stati Uniti. Atkins ha dichiarato che, sebbene le operazioni dell'agenzia siano state influenzate dal più lungo shutdown del governo statunitense nella storia del Paese, ha continuato a compiere progressi sulle “norme incentrate sull'aiuto al settore [delle criptovalute]”.

“Abbiamo autorità sufficiente per andare avanti”, ha affermato Atkins. “Non vedo l’ora di ottenere l’esenzione per l’innovazione di cui abbiamo parlato. Saremo in grado di ottenerla tra un mese circa”.

Il presidente della SEC Paul Atkins interviene martedì prima dell'apertura della Borsa di New York. Fonte: Vimeo

Atkins, che il Senato degli Stati Uniti ha confermato alla presidenza della SEC ad aprile dopo la sua nomina da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha adottato misure volte a ridurre il numero di azioni di contrasto nei confronti delle società crypto, tra cui l'emissione di lettere di non intervento per le reti di infrastrutture fisiche decentralizzate.

Le sue azioni sono in linea con molte delle direttive politiche della Casa Bianca guidata da Trump, che ha emanato diversi ordini esecutivi riguardanti le criptovalute e la blockchain.

Martedì il presidente della SEC ha suonato la campana di apertura al NYSE, illustrando i suoi piani per l'agenzia “alla vigilia del 250° anniversario dell'America”.

I regolatori USA sono ancora in attesa dei progressi relativi alla legge sulla struttura del mercato

I legislatori della Commissione Agricoltura e della Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti stanno adottando misure per portare avanti un disegno di legge sulla struttura del mercato degli asset digitali, che definirà l'autorità normativa delle agenzie, tra cui la SEC e la Commodity Futures Trading Commission, sulle criptovalute.

Tim Scott, presidente della Commissione Bancaria del Senato, ha dichiarato che la commissione prevede di presentare il disegno di legge per la revisione nel mese di dicembre.