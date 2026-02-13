Stando Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy, Bitcoin viene scambiato al di sotto del costo medio degli ETF spot statunitensi su BTC, dopo che questi hanno registrato il secondo e il terzo maggiore deflusso settimanale lo scorso mese.

Il patrimonio totale gestito dai prodotti ETF Bitcoin statunitensi è di circa 113 miliardi di dollari, secondo Coinglass, e detiene complessivamente circa 1,28 milioni di BTC, secondo BiTBO, il che implica un costo medio di circa 87.830 dollari per Bitcoin.

Nel frattempo, Bitcoin (BTC) è sceso di circa l'11% da 84.000 dollari sabato a un minimo di nove mesi vicino ai 74.600 dollari nelle prime contrattazioni di lunedì.

“Ciò significa che l'acquisto medio di ETF Bitcoin è sott'acqua”, ha detto Thorn.

Gli undici ETF spot BTC hanno registrato deflussi per 2,8 miliardi di dollari nelle ultime due settimane, di cui 1,49 miliardi la scorsa settimana e 1,32 miliardi la settimana precedente, secondo quanto riportato da CoinGlass.

Gli ETF su Bitcoin registrano due settimane di deflussi massicci. Fonte: Alex Thorn

Investitori istituzionali più determinati

Il patrimonio totale gestito dagli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti è diminuito del 31,5% dal picco di 165 miliardi di dollari raggiunto a ottobre, mentre il BTC spot ha registrato un calo del 40%.

“Gli investitori istituzionali hanno continuato a detenere le loro posizioni”, ha affermato Thorn, aggiungendo che l'afflusso cumulativo degli ETF è diminuito solo del 12% rispetto al picco raggiunto, mentre il Bitcoin ha registrato un calo del 38%.

Calo della domanda alimenta timori di mercato ribassista

Nick Ruck, direttore di LVRG Research, avverte che Bitcoin potrebbe cadere in un vero e proprio mercato ribassista se la ripresa non arriverà presto.

“Il mercato delle criptovalute continua la sua fase di vendita, con Bitcoin che scende a circa 76.000$ in un contesto di maggiore incertezza macroeconomica, mentre la proposta di legge statunitense CLARITY Act è in fase di stallo”, afferma a Cointelegraph.

“Nonostante la scelta di Trump di un presidente della Fed favorevole alle criptovalute, gli investitori stanno riducendo il rischio a causa dei continui conflitti geopolitici e dell’instabilità del dollaro, mentre l’economia statunitense è alle prese con l’aumento della disoccupazione e dell’inflazione”, continua.

“BTC potrebbe entrare in un mercato ribassista se continua a scendere ulteriormente, poiché gli indicatori tecnici mostrano la formazione di modelli di pressione di vendita a lungo termine se la domanda non si riprende rapidamente”.