Martin Young
Scritto da Martin Young,Collaboratore
Felix Ng
Revisionato da Felix Ng,Redattore

BTC ETF registrano acquisti medi in perdita, con investitori che ritirano $2,8 miliardi in due settimane

Dopo il crollo del fine settimana, lunedì Bitcoin è sceso a 74.600$, segnando il minimo degli ultimi nove mesi per la criptovaluta.

Stando Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy, Bitcoin viene scambiato al di sotto del costo medio degli ETF spot statunitensi su BTC, dopo che questi hanno registrato il secondo e il terzo maggiore deflusso settimanale lo scorso mese.

Il patrimonio totale gestito dai prodotti ETF Bitcoin statunitensi è di circa 113 miliardi di dollari, secondo Coinglass, e detiene complessivamente circa 1,28 milioni di BTC, secondo BiTBO, il che implica un costo medio di circa 87.830 dollari per Bitcoin.

Nel frattempo, Bitcoin (BTC) è sceso di circa l'11% da 84.000 dollari sabato a un minimo di nove mesi vicino ai 74.600 dollari nelle prime contrattazioni di lunedì.

“Ciò significa che l'acquisto medio di ETF Bitcoin è sott'acqua”, ha detto Thorn.

Gli undici ETF spot BTC hanno registrato deflussi per 2,8 miliardi di dollari nelle ultime due settimane, di cui 1,49 miliardi la scorsa settimana e 1,32 miliardi la settimana precedente, secondo quanto riportato da CoinGlass.

Gli ETF su Bitcoin registrano due settimane di deflussi massicci. Fonte: Alex Thorn 

Investitori istituzionali più determinati

Il patrimonio totale gestito dagli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti è diminuito del 31,5% dal picco di 165 miliardi di dollari raggiunto a ottobre, mentre il BTC spot ha registrato un calo del 40%.

“Gli investitori istituzionali hanno continuato a detenere le loro posizioni”, ha affermato Thorn, aggiungendo che l'afflusso cumulativo degli ETF è diminuito solo del 12% rispetto al picco raggiunto, mentre il Bitcoin ha registrato un calo del 38%.

Calo della domanda alimenta timori di mercato ribassista

Nick Ruck, direttore di LVRG Research, avverte che Bitcoin potrebbe cadere in un vero e proprio mercato ribassista se la ripresa non arriverà presto.

“Il mercato delle criptovalute continua la sua fase di vendita, con Bitcoin che scende a circa 76.000$ in un contesto di maggiore incertezza macroeconomica, mentre la proposta di legge statunitense CLARITY Act è in fase di stallo”, afferma a Cointelegraph.

“Nonostante la scelta di Trump di un presidente della Fed favorevole alle criptovalute, gli investitori stanno riducendo il rischio a causa dei continui conflitti geopolitici e dell’instabilità del dollaro, mentre l’economia statunitense è alle prese con l’aumento della disoccupazione e dell’inflazione”, continua.

“BTC potrebbe entrare in un mercato ribassista se continua a scendere ulteriormente, poiché gli indicatori tecnici mostrano la formazione di modelli di pressione di vendita a lungo termine se la domanda non si riprende rapidamente”.
