Axie Infinity (AXS), il gioco blockchain Play-to-earn (P2E), ha completamente rimosso le ricompense in token dalla sua modalità di gioco classica, per attirare i suoi utenti verso una nuova funzionalità, chiamata Axie Infinity Origin.

Il team di Axie Infinity ha annunciato che a partire da venerdì non sarà più possibile mintare Smooth Love Potions (SLP) nella modalità classica. Secondo il team, le ricompense SLP saranno migrate alla nuova modalità di gioco. Tuttavia, il minting non sarà disponibile per 30 giorni, poiché il team condurrà una fase di monitoraggio per cercare bug, errori ed exploit.

Oltre a questo, il team ha sottolineato che il passaggio dalla modalità classica a quella nuova aiuterà a "bilanciare l'economia di SLP". Oltre a rimuovere le ricompense classiche, il team consentirà di utilizzare gli SLP per creare vari potenziamenti di gioco nella nuova modalità, come rune e incantesimi, per aggiungere utilità al token.

Già a febbraio, il team di Axie Infinity aveva rimosso le ricompense SLP per il minigioco avventura e le per le missioni giornaliere nella modalità classica, nel tentativo di bilanciare l'economia del token SLP.

Nonostante gli sforzi del team per apportare modifiche economiche, il token è ancora in calo del 98,7% rispetto al suo massimo storico di 0,39$, registrato nel luglio 2021.

Nel 2021, il gioco nonfungible token (NFT) ha reso popolare il modello P2E e ha rappresentato quasi due terzi di tutte le transazioni dei giochi blockchain NFT. Nell'ultimo anno, il progetto ha registrato scambi per un valore di 3,5 miliardi di dollari, secondo il sito web di informazione NonFungible.

Anche se i token legati ad Axie Infinity non hanno ottenuto buoni risultati durante il crypto winter, il volume delle transazioni NFT del progetto è aumentato del 205% a luglio. Il suo co-fondatore Jeff Zirlin ha osservato che il P2E sta "guarendo", riferendosi all'accoglienza positiva della funzione di staking delle land.