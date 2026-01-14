La piattaforma di infrastrutture per criptovalute Bakkt Holdings annuncia un accordo per l'acquisizione di Distributed Technologies Research, fornitore di infrastrutture per pagamenti in stablecoin e valuta fiat.

In un comunicato pubblicato lunedì, Bakkt dichiara che l'accordo prevede l'emissione di oltre nove milioni di azioni ordinarie di Classe A da parte della società agli azionisti di Distributed Technologies Research. Al momento della pubblicazione, il prezzo delle azioni di Bakkt Holdings (BKKT) alla Borsa di New York è pari a 19,54 dollari, con un aumento di oltre il 20% nelle ultime 24 ore, il che renderebbe l'operazione del valore di oltre 178 milioni di dollari.

“L'acquisizione consentirà a Bakkt di consolidare una parte fondamentale della sua infrastruttura di regolamento delle stablecoin e preparerà la società a lanciare la sua strategia di neobanking con diversi partner di distribuzione nei prossimi mesi”, afferma Mike Alfred, direttore e membro del comitato speciale del consiglio di amministrazione di Bakkt.

Intercontinental Exchange, società madre della Borsa di New York e azionista al 31% delle azioni ordinarie di classe A di Bakkt, voterà a favore dell'accordo. Akshay Naheta, che ha fondato Distributed Technologies Research nel 2022, rimarrà amministratore delegato di Bakkt dopo la fusione.

Secondo Bakkt, la fusione faceva parte di una strategia volta a creare una “piattaforma infrastrutturale finanziaria unificata” e ad ampliare i suoi casi d'uso nel settore dei pagamenti e bancario nel 2026. La società ha dichiarato che l'accordo era soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione e degli azionisti.

Operazioni e acquisizioni nel settore crypto raggiungono livelli record nel 2025

Secondo un rapporto pubblicato dal Financial Times a dicembre, nel 2025 il settore delle criptovalute e della blockchain ha registrato transazioni per un valore di 8,6 miliardi di dollari. Tra le acquisizioni più significative figurano l'acquisto da parte dell'exchange di criptovalute Coinbase della piattaforma di trading di opzioni Deribit per 2,9 miliardi di dollari, l'acquisto da parte di Kraken di Ninjatrader per 1,5 miliardi di dollari e l'acquisizione da parte di Ripple Labs di Hidden Road per 1,2 miliardi di dollari.

A due settimane dall'inizio del 2026, altre società crypto hanno compiuto iniziative simili. Fireblocks ha acquisito la piattaforma di contabilità crypto TRES per 130 milioni di dollari e Coincheck ha acquistato il gestore di asset digitali 3iQ per 112 milioni di dollari. Quest'ultima operazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre.