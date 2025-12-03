Un gruppo di 10 banche prevede di introdurre una stablecoin ancorata all'euro nel 2026 sotto un'entità autorizzata dalla Banca centrale olandese.

In un comunicato pubblicato martedì, BNP Paribas ha dichiarato che si unirà ad altre nove banche con sede nell'UE nel tentativo di lanciare una stablecoin sostenuta dall'euro “nella seconda metà del 2026”. Qivalis, l'entità con sede ad Amsterdam costituita dalle banche, lancerà una stablecoin conforme al quadro normativo regionale Markets in Crypto-Assets (MiCA), previa approvazione delle autorità di regolamentazione.

“Una stablecoin in euro non è solo una questione di convenienza, ma anche di autonomia monetaria nell'era digitale”, ha affermato Jan-Oliver Sell, CEO di Qivalis. “Offre nuove opportunità alle aziende e ai consumatori europei di interagire con i pagamenti on-chain e i mercati degli asset digitali nella propria valuta”.

La mossa verso una stablecoin di rilievo ancorata all'euro arriva mentre i regolatori statunitensi si preparano ad attuare una legge che istituisce un quadro normativo per le stablecoin di pagamento nel Paese. Il disegno di legge, denominato GENIUS Act, è stato firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel mese di luglio.

Nel contesto degli sforzi delle banche dell'UE, il governatore della Banca centrale olandese Olaf Sleijpen avrebbe messo in guardia dal potenziale rischio per la politica monetaria derivante dalla crescita del mercato delle stablecoin. A novembre, la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato un report in cui afferma che i rischi associati alle stablecoin sono probabilmente limitati, ma che “la rapida crescita giustifica un attento monitoraggio”.

Secondo il consulente della BCE Jürgen Schaafhe, le stablecoin denominate in euro avevano una capitalizzazione di mercato inferiore a 350 milioni di euro, ovvero circa 407 milioni di dollari al momento della pubblicazione. Ciò rappresentava meno dell'1% del mercato globale al mese di luglio.

Tether si ritira dalla corsa alle stablecoin dell'UE

Il 25 novembre, l'emittente di stablecoin Tether ha interrotto i rimborsi per la sua moneta ancorata all'euro, EURt, circa un anno dopo aver annunciato che avrebbe cessato il supporto. All'epoca, la società aveva dichiarato che la sua decisione era basata sulla normativa MiCA dell'UE, con il CEO Paolo Ardoino che sosteneva che essa comportasse dei rischi per le stablecoin.