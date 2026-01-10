Barclays, una delle maggiori banche al mondo e istituzione finanziaria globale di importanza sistemica, ha effettuato il suo primo investimento in una società legata alle stablecoin.

Mercoledì, la banca britannica ha annunciato di aver investito in Ubyx, una piattaforma di clearing per stablecoin con sede negli Stati Uniti che punta a collegare emittenti regolamentati con banche e società fintech. Barclays non ha reso noto l’ammontare dell’investimento.

“Con l’evoluzione dell’ecosistema di token, blockchain e wallet, le tecnologie specialistiche svolgeranno un ruolo cruciale nel fornire connettività e infrastrutture che consentano alle istituzioni finanziarie regolamentate di interagire in modo fluido”, ha dichiarato Ryan Hayward, responsabile degli asset digitali e degli investimenti strategici di Barclays.

L’operazione segue il seed round da 10 milioni di dollari chiuso da Ubyx nel giugno 2025, sostenuto da investitori tra cui i bracci di venture capital di Galaxy, fondata da Michael Novogratz, e del crypto exchange statunitense Coinbase.

Ripple e Paxos tra i partner chiave

Ubyx è stata fondata nel marzo 2025 dal veterano dei pagamenti Tony McLaughlin, che ha trascorso oltre 20 anni in Citi, occupandosi della gestione dei pagamenti e dei flussi di cassa.

Definendosi su LinkedIn un“tokenized money maximalist”, McLaughlin ha più volte evidenziato il ruolo crescente dei servizi finanziari tokenizzati.

“La nostra missione è costruire una rete di accettazione globale e condivisa per il denaro digitale regolamentato, inclusi i depositi tokenizzati e le stablecoin regolamentate”, ha dichiarato McLaughlin.

“Stiamo entrando in un mondo in cui ogni azienda regolamentata offrirà wallet digitali, accanto ai tradizionali conti bancari”, ha aggiunto.

Nel presentare il seed round del 2025, Ubyx ha spiegato che la propria piattaforma è stata progettata per favorire un’adozione su larga scala delle stablecoin, incluse quelle emesse da importanti operatori del settore come Ripple, Paxos, AllUnity ed Eurodollar.

Secondo Reuters, l’investimento di Barclays in Ubyx rappresenta la prima volta in cui la banca acquisisce una partecipazione in una società legata alle stablecoin.

“Questo investimento è in linea con l’approccio di Barclays volto a esplorare opportunità legate a nuove forme di moneta digitale, come le stablecoin”, ha dichiarato la banca, senza però rivelare l’entità dell’operazione.

L’operazione segna anche un cambiamento significativo nell’approccio di Barclays verso il settore crypto, dopo anni in cui l’istituto aveva messo in evidenza i rischi delle criptovalute e limitato alcune transazioni correlate.

Nel giugno 2025, Barclays aveva annunciato che avrebbe iniziato a bloccare gli acquisti di criptovalute tramite carte di credito Barclaycard, citando la volatilità degli asset digitali.



