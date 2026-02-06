Il Bhutan ha venduto altri 22 milioni di dollari in Bitcoin minati tramite la propria iniziativa statale di mining, con la vendita che arriva in un contesto di calo del prezzo e condizioni operative più difficili per il settore del mining.

I dati della piattaforma di analisi blockchain Arkham mostrano che mercoledì il Bhutan ha trasferito 184 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 14 milioni di dollari, dalla propria riserva nazionale, aggiungendosi a un precedente trasferimento di 100,8 Bitcoin, pari a 8,3 milioni di dollari, effettuato venerdì scorso.

Secondo Arkham, i trasferimenti, per un valore complessivo di 22,3 milioni di dollari, sono stati inviati al market maker crypto QCP Capital. Il trasferimento di asset ai market maker spesso segnala una vendita, poiché tali operatori contribuiscono a convertire gli asset in mercati liquidi.

Il Paese dell’Asia meridionale ha accumulato circa 765 milioni di dollari in Bitcoin dal lancio delle sue operazioni di mining nel 2019, alimentate principalmente da energia idroelettrica, ha osservato Arkham.

Tuttavia, la società ha rilevato che il costo per minare 1 Bitcoin è quasi raddoppiato dopo l’halving del 2024 e che il Bhutan sta ora producendo molti meno Bitcoin rispetto al 2023, quando ne ha minati 8.200.

Le riserve Bitcoin del Bhutan sono ora scese dal picco di 13.295 BTC raggiunto nell'ottobre 2024 a 5.700 BTC.

I dati di Bitcoin Treasuries mostrano che il Bhutan è sceso al settimo posto nella classifica delle riserve Bitcoin tra gli Stati nazionali, dietro a Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Ucraina, El Salvador ed Emirati Arabi Uniti.

Sebbene il motivo esatto alla base della vendita non sia chiaro, Arkham ha osservato che il Bhutan vende periodicamente Bitcoin in lotti da circa 50 milioni di dollari, con l'ultimo periodo di vendite massicce verificatosi tra la metà e la fine di settembre 2025.

Cointelegraph ha contattato Druk Holding and Investments, l'ente statale dietro la strategia Bitcoin del Bhutan, ma non ha ricevuto risposta immediata.

Bitcoin ha ora perso oltre il 42% rispetto al suo ATH

Il calo delle riserve Bitcoin del Bhutan arriva mentre la criptovaluta ha perso il 42,8% dal massimo storico di 126.080 $ registrato lo scorso ottobre, scendendo sotto i 72.000 $, con il sentiment di mercato degli ultimi tre mesi tornato ai livelli di metà 2022.

Bitcoin ha registrato un forte calo sullo sfondo dello shutdown del governo statunitense, delle persistenti minacce di guerra e dazi commerciali da parte del presidente Donald Trump e dello stallo della legislazione sulla struttura del mercato crypto a Washington.

Sebbene la liquidità globale sia vicina ai massimi storici, gli investitori continuano a spostarsi dagli asset rischiosi verso beni rifugio come oro e argento, in un contesto di più ampia incertezza macroeconomica.

Anche i rischi legati al quantum computing per il modello di sicurezza di Bitcoin e il calo dell’hashrate della rete al di sotto di 1 zetahash al secondo, dovuto allo spegnimento di macchine non redditizie da parte di un numero crescente di miner, hanno alimentato le recenti narrazioni sul mercato di Bitcoin.