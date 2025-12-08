Il gigante delle criptovalute Binance ha ottenuto tre licenze separate dall'autorità di regolamentazione finanziaria di Abu Dhabi, che gli consentono di operare i propri servizi di exchange, clearing house e broker-dealer nell'ambito del quadro normativo della Financial Services Regulatory Authority (FSRA).

La FSRA, autorità di regolamentazione finanziaria indipendente dell'Abu Dhabi Global Market (ADGM), una zona franca finanziaria ad Abu Dhabi, ha approvato le licenze per Binance's Nest Exchange Limited, Nest Clearing and Custody Limited e Nest Trading Limited, secondo quanto riportato in un comunicato stampa e in un annuncio da parte di Binance lunedì.

Richard Teng, co-CEO di Binance, ha dichiarato in un comunicato che le licenze forniscono chiarezza normativa e legittimità, consentendo a Binance di supportare le proprie operazioni globali dall'ADGM.

“Sebbene le nostre operazioni globali rimangano distribuite, sfruttando il talento e l'innovazione in tutto il mondo, questa base normativa offre ai nostri utenti la tranquillità di sapere che Binance opera secondo un quadro normativo riconosciuto a livello globale e di altissimo livello”, ha affermato.

“Siamo grati all'FSRA per il suo approccio lungimirante, che tutela gli utenti promuovendo al contempo l'innovazione”.

Binance potrebbe aprire sede ad Abu Dhabi

Binance non ha una sede centrale ufficiale, che può dettare gli obblighi fiscali e le normative che un'azienda deve seguire.

Cointelegraph ha contattato Binance per ulteriori commenti.

In una guida del febbraio 2020, la FSRA sottolinea che gli enti autorizzati che svolgono attività regolamentate all'interno dell'ADGM devono avere “mente e gestione” operative al di fuori della zona, il che include l'impiego di risorse per le funzioni commerciali, di governance, di conformità, di sorveglianza, operative, tecniche, IT e HR.

Operare sotto il regime dei servizi finanziari dell'ADGM fornisce agli utenti di Binance ulteriori protezioni per i consumatori, insieme a una maggiore supervisione da parte delle autorità di regolamentazione, secondo Binance. L'exchange prevede di avviare le sue “attività regolamentate” il 5 gennaio 2026.

Teng ha dichiarato lunedì in un post su X che si tratta di una “pietra miliare importante per Binance”, perché è diventato il primo exchange globale ad ottenere l'approvazione normativa da un'autorità di regolamentazione rispettata e ora avrà le sue operazioni internazionali e la sua liquidità supervisionate end-to-end.

Binance ha già un punto d'appoggio negli Emirati Arabi Uniti, con la sua licenza di fornitore di servizi di asset virtuali a Dubai, che ha ottenuto nell'aprile 2024, e un investimento di 2 miliardi di dollari da parte di MGX, una società di venture capital con sede ad Abu Dhabi, nel mese di marzo.