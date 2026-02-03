Binance acquista Bitcoin al ribasso con $100M dal fondo SAFU da $1 miliardo

Il crypto exchange Binance ha acquistato i suoi primi 1.315 Bitcoin nell’ambito del piano di conversione del Secure Asset Fund for Users (SAFU).

I Bitcoin (BTC), per un valore complessivo di 101 milioni di dollari, sono stati acquistati a un prezzo medio di 77.409,89 $ per BTC, secondo i dati di Blockchain.com. Binance ha dichiarato di prevedere il trasferimento del resto del miliardo di dollari del SAFU dalle stablecoin a Bitcoin entro i prossimi 27 giorni.

Un portavoce di Binance ha dichiarato venerdì a Cointelegraph che il fondo SAFU continuerà a fungere da rete di sicurezza per gli utenti in caso di incidenti o perdite estreme.

Binance converte 100 milioni di dollari in BTC. Fonte: Blockchain.com

Binance trasferisce le riserve SAFU da USDC a BTC

Il fondo SAFU, lanciato nel 2018, è un pool dedicato alla protezione degli utenti finanziato dalle commissioni di trading di Binance. Nel 2024, l’exchange ha spostato la componente in stablecoin del SAFU da BUSD a USDC, presentando la scelta come un modo per mantenere il fondo di emergenza liquido, affidabile e ancorato al dollaro USA.

La conversione in BTC segna l’uscita completa del SAFU dalle stablecoin: il fondo di emergenza sarà infatti detenuto interamente in Bitcoin, anziché in stablecoin.

Binance dispone ancora di circa 900 milioni di dollari in potere d’acquisto, destinati ad allocazioni in BTC.

La mossa arriva mentre i mercati affrontano un forte sell-off crypto, che ha visto il prezzo di Bitcoin scendere brevemente sotto i 75.000 $.

Grafico del prezzo di Bitcoin. Fonte: CoinMarketCap

Segue inoltre i recenti segnali di “buy-the-dip” provenienti da Strategy di Michael Saylor, che ha comprato altri Bitcoin dopo che il crollo del fine settimana ha spinto BTC al di sotto del suo costo medio.