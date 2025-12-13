Il più grande crypto exchange al mondo ha ampliato la propria offerta includendo ulteriori coppie di trading legate alla stablecoin della famiglia Trump.

Giovedì Binance ha annunciato di aver ampliato il supporto per la stablecoin USD1 di World Liberty Financial aggiungendo coppie di trading senza commissioni per i principali token, tra cui Ether (ETH), Solana (SOL) e BNB (BNB), oltre al già quotato Bitcoin (BTC).

L'exchange ha dichiarato che entro una settimana convertirà anche tutti gli asset collaterali a garanzia della sua stablecoin, BUSD, in USD1 con un rapporto 1:1.

“La transizione significa che USD1 diventerà parte integrante della struttura collaterale aggiornata di Binance, integrando ulteriormente la stablecoin nell'ecosistema dell'exchange”, ha affermato Binance.

Aumentare l'accesso a USD1 su Binance

Zach Witkoff, cofondatore e CEO di World Liberty Financial, ha elogiato l’iniziativa, affermando: “L’espansione di USD1 da parte di Binance segna un momento chiave negli sforzi di WLFI per rendere le stablecoin digitali ancorate al dollaro statunitense accessibili a persone in tutto il mondo”.

USD1 è sostenuta da Treasury bill statunitensi ed è stata lanciata su Ethereum e BNB Chain a marzo.

La stablecoin è cresciuta fino a diventare la settima più grande per capitalizzazione di mercato, pari a 2,7 miliardi di dollari, sostenuta anche dalla decisione della società di investimento di Abu Dhabi, MGX, di utilizzare USD1 per un investimento da 2 miliardi di dollari in Binance a maggio.

Tuttavia, da diversi mesi non si registrano nuove emissioni di USD1 e, secondo CoinGecko, l’offerta è lievemente diminuita rispetto al picco di 3 miliardi di dollari raggiunto a fine ottobre.

La capitalizzazione di mercato in USD1 diminuisce. Fonte: CoinGecko

Di recente Trump ha concesso la grazia al fondatore di Binance

Insieme ai suoi figli, il presidente Donald Trump è cofondatore di World Liberty Financial e sette settimane fa ha concesso la grazia al fondatore di Binance, Changpeng Zhao.

Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere nell’aprile 2024, dopo essersi dichiarato colpevole di non aver implementato un adeguato programma antiriciclaggio (AML) presso Binance.

Trump ha affermato di aver graziato Zhao dopo che il fondatore di Binance aveva ricevuto il sostegno di “molte persone”, che gli avrebbero detto che “quello che ha fatto non è nemmeno un reato”.