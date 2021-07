Binance è il nuovo capro espiatorio delle crypto? Di recente, regolatori negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Thailandia e Isole Cayman hanno rilasciato avvertimenti e persino reclami penali contro l’exchange di criptovalute. Anche la Polonia è scesa in campo quando il suo regolatore finanziario ha avvertito i cittadini di agire con “particolare prudenza” quando usano i servizi di trading offerti da Binance.

Qualcuno ha commentato che la società ha solo sé stessa da incolpare per questa recente ondata di interventi normativi, ma altri temono che l’exchange sia diventato un capro espiatorio per l’intero settore crypto, che agli occhi di alcune autorità è diventato troppo grande troppo rapidamente. Il CEO di Binance, Changpeng Zhao (conosciuto come CZ), si è sentito in dovere di affrontare la “recente concentrazione sulla regolamentazione per quanto riguarda Binance” in una lettera pubblica.

Binance, fondato a Shanghai nel 2017 ma attualmente senza una sede centrale riconosciuta pubblicamente, non è mai stato un emblema della conformità. “Binance ha una lunga storia di tentativi di evitare la regolamentazione e false dichiarazioni sull’essere regolamentata in alcune di queste giurisdizioni,” ha spiegato a Cointelegraph Dan Awrey, professore di legge presso la Cornell Law School, aggiungendo che “Binance, di conseguenza, ha posto saldamente un bersaglio sulla sua schiena.”

Markus Hammer, avvocato e proprietario della società di consulenze Hammer Execution, ha segnalato a Cointelegraph che i regolatori stanno semplicemente ribadendo avvertimenti precedenti, sebbene ora vengano notati più ampiamente.

“In genere gli avvertimenti sono preliminari ad azioni concrete,” come un divieto sull’uso di una certa piattaforma, ha spiegato Hammer. “Un altro motivo potrebbe essere che ora stanno cercando di prendere le distanze, in quanto gli investitori si stanno preparando a intentare un’azione legale in merito ai Binance Leveraged Token (BLVT),” che descrive come un prodotto finanziario “difettoso.” Proseguendo, ha aggiunto: “un avvertimento ripetuto che Binance non è regolamentato li libererebbe dalle accuse di essere stati negligenti o inattivi.”

Tuttavia, gli avvertimenti da soli possono avere conseguenze. Quando i regolatori del Regno Unito hanno segnalato a fine giugno che Binance stava operando senza una licenza commerciale, il gigante bancario Barclays ha annunciato che avrebbe sospeso i pagamenti dei clienti verso l’exchange, e Santander ha seguito il suo esempio pochi giorni più tardi.

Nessuna corsa ai prelievi

Forse però non c’è bisogno di una reazione esagerata. “Nonostante le azioni normative in varie giurisdizioni, non si è verificato un esodo di massa di token da Binance come avvenne nel 2017 in relazione al precedente giro di vite contro gli exchange nella Cina continentale,” ha spiegato a Cointelegraph Winston Ma, professore aggiunto presso la New York University School of Law e autore di The Digital War: How China’s Tech Power Shapes the Future of AI, Blockchain and Cyberspace, aggiungendo:

“Questo mostra che Binance ha un’attività globale e operazioni decentralizzate, e il mercato non era troppo preoccupato circa le recenti azioni di questi paesi.”

Gli exchange di criptovalute non regolamentati come Binance sono visti da tempo come off-ramp per il riciclaggio di denaro e altre attività criminali. Nel corso del 2019, Chainalysis ha rintracciato 2,8 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) trasferiti da entità criminali agli exchange, sottolineando che “poco più del 50% è arrivato sui due più grandi: Binance e Huobi,” con Binance in cima alla lista al 27,5%.

Nella sua lettera del 6 luglio, Zhao ha suggerito che spesso la regolamentazione segue l’innovazione, soprattutto nel caso di tecnologie rivoluzionarie come le crypto:

“L’adozione e lo sviluppo delle crypto presenta molte analogie con quella dell’automobile. Quando l’automobile è stata inventata, non c’era un codice stradale, semafori o cinture di sicurezza. Tutte queste misure sono arrivate più tardi. Le crypto sono simili in quanto possono essere accessibili a tutti, ma sono necessari framework per prevenire l’abuso e i malintenzionati. Binance vuole essere un contribuente positivo.”

I regolatori finanziari non hanno necessariamente intenzione di attaccare tutte le imprese crypto, ha affermato Awrey, “il vero problema è che molti exchange di criptovalute non stanno prendendo molto sul serio la tutela dei clienti o la conformità legale.” La maggior parte degli exchange non offre neanche protezioni di base nel diritto privato, come documenta nel suo prossimo libro: “In tale contesto, non è realistico pensare che i regolatori stiano con le mani in mano.”

Correlato: Stablecoins in esame: USDT difende la relazione con le 'commercial paper'

Questo non è necessariamente negativo per il settore crypto. “È proprio il contrario,” spiega Carol Alexander, professore di finanza presso l’University of Sussex Business School, aggiungendo, “Stiamo tutti aspettando che il settore elimini la frode e la manipolazione per poter realizzare il vero valore delle monete usate come gas per gli smart contract, ad es. Ether, DOT, Cardano.”

“Il vero problema delle crypto non è la fondamentale inutilità di Bitcoin, ma Binance e Tether (USDT). Queste due compagnie sono intrinsecamente legate in quanto la maggior parte degli afflussi su Binance è in USDT. Senza Binance, il market cap di Tether sarebbe molto meno di 62,5 miliardi di dollari.”

La ragione più immediata dietro i provvedimenti contro Binance, secondo Alexander, è la raffica di azioni legali collettive per conto degli utenti “che hanno perso tutto il 19 maggio a causa di liquidazioni automatiche durante il blackout della piattaforme di future,” oltre alla “lunga modalità di manutenzione per i BLVT in seguito a forti oscillazioni dei prezzi, dopo la quale i token sono risultati a livelli molto più bassi invece che in profitto.”

Cresce il sentiment protezionistico?

In un recente post su LinkedIn, Hammer ha fatto notare che molti exchange di criptovalute operano in tutto il mondo senza licenze, ma non affrontano il genere di misure normative riservate a Binance. “Si potrebbe quindi affermare che le misure non specificate contro Binance nascono da semplici ragioni protezionistiche anti-crypto” invece che da 'cause legittime',” come ad esempio i BLVT.

Di conseguenza, l’attenzione nei confronti di Binance potrebbe essere “percepita come piuttosto arbitraria” dato che i regolatori si stanno concentrando sulla “più grande tra le pecore nere” ha spiegato a Cointelegraph. Hammer ha citato Giappone e Regno Unito come due paesi che rappresentano questo sentiment protezionistico.

Le difficoltà normative in giurisdizioni come la Thailandia e le Isole Cayman probabilmente non preoccuperanno troppo Binance, ma ciò che accade in Cina e negli USA potrebbe essere una storia ben diversa. “La cosa più importante per Binance in termini di regolamentazione sarà la Cina e gli USA, i due più grandi mercati crypto e i due regolatori più potenti,” ha spiegato Ma a Cointelegraph.

Cosa succederebbe se gli USA dovessero intraprendere un’azione legale significativa contro Binance o se la Cina bloccasse del tutto il collegamento tra i suoi crypto trader online ed exchange offshore come Binance? “Questi sono i punti focali del giro di vite globale contro Binance,” ha aggiunto Ma.

Correlato: È la fine per i crypto miner in Cina? Mining rig in movimento dopo la repressione del governo

“Credo che Singapore chiarirà le cose in quanto la MAS ha segnalato di voler diventare un polo crypto,” ha spiegato Awrey a Cointelegraph menzionando la Monethary Authority of Singapore, la banca centrale della città stato. Se la MAS respinge la recente richiesta di Binance per operare a Singapore, “questo può essere considerato come rivelare informazioni private sul profilo di rischio della società.”

Binance sembra essere consapevole della posta in gioco. Nella sua lettera, CZ ha sottolineato che l’exchange ha “ampliato il team di conformità internazionale e il consiglio consultivo del 500% dall’anno scorso,” inclusa l’aggiunta di Rick McDonell, l’ex segretario esecutivo della Financial Action Task Force, come consulente sulla conformità e la regolamentazione, oltre a Max Baucus, ex senatore statunitense e ambasciatore in Cina.

Questo dovrebbe essere preso come un segno di buone intenzioni? Hammer crede di sì:

“Stanno prendendo la situazione sul serio, i rischi sono troppo alti. Il problema sembra davvero la mancanza di un quadro normativo, anche se farei attenzione alle cifre.”

Infatti, Binance può ostentare una crescita del 500% per il suo team di conformità dall’anno scorso, ma qual è il punto di partenza, un solo consulente? Questo particolare non viene specificato.

Sono necessari nuovi approcci normativi?

Altri hanno suggerito che le nazioni non sono all’altezza del compito di controllare imprese decentralizzate e senza confini, anche se molti considerano Binance un exchange centralizzato pur non conoscendo la posizione delle sue sedi. A tal proposito, Awrey ha commentato:

“Anche se gran parte delle imprese può essere decentralizzata e senza confini, gran parte dei loro clienti non lo è. A livello teorico, questo apre le porte a forme di regolamentazione e applicazione che molti nella comunità crypto sembrano ignorare.”

“Il problema non è la mancanza di regolamentazione, quanto piuttosto, soprattutto negli USA, l’assenza di una tassonomia in materia di crypto e token, su quale autorità normativa e regolamentazione dovrebbe essere applicata a determinati casi e situazioni,” ha spiegato Hammer.

L’Europa, in confronto, è “piuttosto avanzata nella codificazione di blockchain, DLT e token, in particolare la Svizzera e il Liechtenstein,” che presentano quadri giuridici e normativi eccellenti, ha aggiunto Hammer. Secondo Alexander, invece:

“Occorre costituire un comitato internazionale sui mercati crypto che si riunisce ogni mese e formula raccomandazioni per l’applicazione in regole e normative locali, come fa il comitato di Basilea per la supervisione bancaria con gli Accordi di Basilea.”

Tuttavia, questo potrebbe richiedere del tempo, ha aggiunto, “e non c’è nulla che obblighi paesi che prosperano economicamente grazie ai crypto asset e al trading di derivati (ad es. Malta) ad adottare queste raccomandazioni.” In sintesi, il percorso è chiaro, ma arrivare a destinazione potrebbe comunque rivelarsi arduo, come sostiene Alexander.