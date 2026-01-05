Dopo l'exploit, Binance rimuove coppia FLOW/BTC e segnala il token

L'exchange di criptovalute Binance ha annunciato una modifica alle sue politiche relative al trading e al monitoraggio a seguito di un exploit da 3,9 milioni di dollari della blockchain Flow la scorsa settimana.

In un annuncio di venerdì, Binance ha dichiarato che a partire da sabato rimuoverà nove coppie di trading spot dall'exchange, inclusa quella per Flow (FLOW)/Bitcoin (BTC). In un avviso separato, la società ha incluso FLOW e altri tre token nel suo elenco di tag di monitoraggio.

Il tag è presente nei token che mostrano “una volatilità e rischi notevolmente più elevati rispetto ad altri token quotati”, ha affermato l'exchange, sottolineando che i token con il tag di monitoraggio sono ad alto rischio di non soddisfare più gli standard di quotazione.

Flow prosegue con il piano di recupero dopo aver abbandonato il rollback della blockchain

Venerdì scorso, la Flow Foundation ha dichiarato che stava lavorando al ripristino completo dell'ecosistema blockchain nell'ambito di un piano volto a risolvere il problema dell'exploit da 3,9 milioni di dollari. Secondo la piattaforma, le uniche fasi rimanenti del piano erano il ripristino degli account degli utenti e la correzione dei token fraudolenti.

“Quello che inizialmente era stato previsto come un processo sequenziale di più giorni è stato eseguito in parallelo, ripristinando sia la funzionalità di Cadence che quella di EVM [Ethereum Virtual Machine], mantenendo al contempo una precisione chirurgica nella rimozione delle risorse fraudolente e preservando la cronologia delle transazioni legittime”, ha affermato Flow.

L'aggiornamento è seguito alla revoca di una proposta avanzata all'inizio della settimana che prevedeva un rollback della blockchain, interrotta a causa delle critiche mosse da molti utenti. Secondo la piattaforma, entro 48 ore sarebbe stato pubblicato un rapporto post mortem completo sull'attacco hacker, con il ripristino completo dell'ecosistema previsto per questa settimana.