Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di trading, si sta muovendo per potenziare la sua offerta di pagamenti fiat-to-crypto lanciando il proprio provider di pagamenti in criptovalute.

L'exchange ha annunciato il lancio di Bifinity, la società di pagamento fiat-to-crypto ufficiale di Binance, che collegherà i provider di servizi crypto con il sistema finanziario tradizionale. Bifinity supporta più di 50 criptovalute, compresi i principali asset come Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), così come le piattaforme di pagamento più popolari come Visa, Mastercard e altre.

La nuova piattaforma di pagamento promuove l'adozione delle criptovalute da parte dei commercianti attraverso l'offerta di servizi crypto di acquisto e vendita, nonché l'integrazione di pagamenti tramite API:

"Siamo LIVE! Scopri i nostri servizi e come collaboreremo con SafePal, Zilliqa, Paysafe e Checkout.com per espandere l'accesso alle criptovalute in tutto il mondo."

Per colmare il divario tra l'industria delle criptovalute e la finanza tradizionale, Bifinity ha collaborato con diverse aziende crypto tra cui Eqonex, una società di investimento in digital asset quotata al Nasdaq.

Bifinity fornirà ad Eqonex un prestito convertibile di 36$ milioni per espandere i prodotti della società, tra cui Digivault, il suo servizio di custodia. In cambio, Bifinity si avvarrà del diritto di nominare il CEO, il Chief Financial Officer e il Chief Legal Officer di Eqonex, nonché di scegliere due membri del consiglio d’amministrazione dell'azienda.

Chi-Won Yoon, Presidente di Eqonex, ha dichiarato:

"Questa transizione segna il prossimo step logico nell'evoluzione della nostra azienda. Rappresenta un'importante opportunità di crescita ed espansione delle nostre offerte regolamentate a beneficio dei nostri clienti e azionisti."

Oltre a Eqonex, Bifinity collaborerà con i principali wallet provider e piattaforme blockchain, tra cui Safepal e Ziliqa, per offrire soluzioni fiat on- e off-ramp ai loro clienti. Inoltre, Bifinity sta collaborando con la piattaforma di pagamenti Paysafe ed il processore globale di pagamenti Checkout.com.

Il presidente di Bifinity, Helen Hai, ha sottolineato che la richiesta di fornire nuove on-ramp fiat-to-crypto è aumentata in quanto "le criptovalute e l'economia Web3 continuano a crescere [...] La visione di Binance è quella di aumentare la libertà di moneta a livello globale. Con il lancio di Bifinity, miriamo ad accelerare l'adozione di massa delle criptovalute."

Ad oggi Hai ha ricoperto numerose posizioni in Binance, tra cui capo della divisione token non fungibili e fan token, nonché il capo del global fiat exchange. Il suo profilo LinkedIn mostra anche che è attualmente a capo della fondazione di beneficenza di Binance e capo ad interim delle fusioni e acquisizioni.

Tutte le transazioni fiat-to-crypto e on-ramp sono ora "basate e consolidate tramite Bifinity," ha spiegato a Cointelegraph un portavoce di Binance. Bifinity è registrata in Lituania, ma punta ad aprire i suoi servizi a livello globale, ad eccezione degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi e dei Paesi sanzionati. Attualmente il servizio opera nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito.