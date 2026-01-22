Negli ultimi 30 giorni i detentori di Bitcoin hanno registrato perdite nette, una situazione che non si verificava da fine 2023, dopo oltre due anni dominati da profitti realizzati.

Secondo i dati condivisi da Julio Moreno, responsabile della ricerca presso CryptoQuant, il parametro di profitto e perdita realizzati su 30 giorni di Bitcoin (BTC) è sceso sotto lo zero, indicando che le monete trasferite sulla blockchain nel corso dell'ultimo mese sono state vendute a un prezzo inferiore al loro costo di acquisto.

“I detentori di Bitcoin hanno registrato perdite per un periodo di 30 giorni da fine dicembre, per la prima volta da ottobre 2023”, riporta Moreno su X.

L’indicatore di profitto/perdita netta realizzato riflette l’entità netta realizzata da tutti i possessori che spendono monete, secondo quanto riportato da CryptoQuant. Un valore negativo non implica necessariamente un calo dei prezzi, ma suggerisce piuttosto che la pressione di vendita proviene principalmente dai titolari che hanno acquistato a livelli più elevati.

Indice di profitto/perdita realizzato netto su Bitcoin. Fonte: Julio Moreno

Oro raggiunge livelli record mentre aumentano tensioni globali

Tra le rinnovate pressioni su Bitcoin e sugli asset digitali, l'oro ha superato i 4.700$ l'oncia per la prima volta, con le crescenti tensioni geopolitiche che continuano a spingere gli investitori verso i tradizionali asset rifugio.

Martedì, l'oro spot ha raggiunto il massimo storico di 4.701,23$, prima di registrare un leggero calo, mentre anche i futures sull'oro statunitense hanno stabilito nuovi record. L'argento l'ha seguito da vicino, scambiandosi vicino ai massimi storici dopo aver toccato brevemente i 94,72$ l'oncia.

Il rialzo dei metalli preziosi è avvenuto in un momento di deterioramento del sentiment globale a seguito delle nuove minacce tariffarie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha avvertito di nuove misure commerciali contro gli alleati europei a meno che la Danimarca non accetti di vendere la Groenlandia, ravvivando i timori di un più ampio conflitto commerciale.

Secondo Bitfinex, l'andamento divergente ha trascinato il rapporto tra Bitcoin e oro in forte calo, con una flessione di oltre il 50% dal suo picco. “L'ultima volta che ci siamo trovati in questa situazione, BTC ha continuato a sovraperformare l'oro. Vale la pena tenere d'occhio questo incrocio con l'aumentare dei volumi di liquidità nel 2026”, scrive l'analista su X.

Rapporto tra Bitcoin e oro. Fonte: Bitfinex

BTC ETF spot subiscono perdite a causa delle crescenti tensioni

Sempre secondo i dati di SoSoValue, lunedì anche gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 394,7 milioni di dollari, interrompendo una serie di afflussi durata quattro giorni che aveva portato oltre 1,8 miliardi di dollari nei prodotti.

“La retorica aggressiva del presidente Trump sta spingendo il mercato a tornare in modalità di riduzione del rischio”, ribadisce Farzam Ehsani, cofondatore e CEO di Valr, in una recente nota condivisa con Cointelegraph.

Ehsani ricorda che le minacce di dazi e le misure di ritorsione hanno storicamente creato “significativi venti contrari per gli asset digitali e altri asset di rischio”.