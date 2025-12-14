Una nuova richiesta normativa presentata da Tidal Trust ha proposto la quotazione e la negoziazione di un fondo negoziato in borsa che deterrà Bitcoin durante le ore di chiusura del mercato.

Martedì, in una richiesta presentata alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Tidal Trust II ha depositato un modulo di registrazione N-1A per aggiungere al suo fondo esistente due ETF di Nicholas Wealth Management legati a Bitcoin (BTC).

Le offerte, che includevano il Nicholas Bitcoin e il Treasuries AfterDark ETF, avrebbero acquistato BTC solo al termine dell'orario di negoziazione del mercato statunitense e lo avrebbero venduto all'apertura, detenendolo effettivamente per tutta la giornata.

“Quando utilizza i futures su Bitcoin, il Fondo negozia questi strumenti durante le ore notturne negli Stati Uniti e li chiude poco dopo l'apertura del mercato statunitense ogni giorno di negoziazione”, si legge nel documento depositato presso la SEC. “Quando utilizza fondi sottostanti Bitcoin, il Fondo acquista un titolo alla chiusura del mercato statunitense e poi vende la posizione intorno all'apertura del mercato statunitense, catturando così qualsiasi movimento di mercato verificatosi durante le ore notturne negli Stati Uniti”.

Deposito presso la SEC per l'ETF Bitcoin “AfterDark”. Fonte: SEC

La società di gestione patrimoniale ha dichiarato che l'ETF avrebbe allocato i propri asset in “titoli del Tesoro statunitensi, fondi del mercato monetario e altri equivalenti di liquidità” durante le ore diurne. Una tale strategia di investimento consentirebbe effettivamente ai trader di evitare di affrontare alcune delle potenziali volatilità dei prezzi con un'esposizione indiretta a Bitcoin.

“Abbiamo esaminato la questione lo scorso anno e abbiamo scoperto che la maggior parte dei guadagni si registra infatti dopo l'orario di chiusura”, ha affermato l'analista di ETF Eric Balchunas in risposta alla richiesta. “Ciò non significa che gli ETF non abbiano alcun impatto. In parte si tratta di posizionamento [a causa] degli ETF ecc. o dei derivati basati sui flussi ecc. ecc. Ma sì, Bitcoin After Dark ETF potrebbe offrire [rendimenti] migliori”.

La richiesta non garantisce l'approvazione da parte della SEC e potrebbe essere soggetta a modifiche. L'autorità di regolamentazione ha dato il via libera a molti veicoli di investimento legati alle criptovalute, tra cui ETF su futures su Bitcoin ed Ether (ETH), ETF su asset digitali spot e ETF su criptovalute staked.

Record di deflussi dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi a novembre

Gli ETF spot su Bitcoin quotati sugli exchange statunitensi hanno registrato deflussi record a novembre, con circa 4 miliardi di dollari ritirati. L'iShares Bitcoin Trust di BlackRock e il Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity hanno guidato i rimborsi come due dei più grandi ETF sul mercato.