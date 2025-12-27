Secondo Samson Mow, fondatore di Jan3, Bitcoin potrebbe entrare in una fase rialzista destinata a durare fino al 2035, dopo quello che potrebbe essere stato un bear market negli ultimi 12 mesi.

Tuttavia, altri analisti sostengono che il massimo storico di 125.100 $ raggiunto da Bitcoin (BTC) a ottobre abbia segnato il picco del ciclo e che il 2026 possa rappresentare l’inizio di un nuovo bear market.

“Il 2025 è stato un bear market”, ha scritto Mow venerdì in un post su X, aggiungendo che Bitcoin potrebbe essere sul punto di avviare una bull run decennale. Mow non è il solo a condividere questa visione: anche l’analista Bitcoin PlanC ha espresso un’opinione simile. “Se sei riuscito a superare il 2025, hai superato il bear market”, ha scritto PlanC nello stesso giorno su X.

Bitcoin potrebbe chiudere l'anno in rosso

“Bitcoin non ha mai registrato due candele annuali rosse consecutive”, ha affermato PlanC, mentre la criptovaluta si avvia a chiudere l’anno al di sotto del prezzo di apertura.

Bitcoin è in calo dell’8,98% rispetto al 1° gennaio e viene scambiato a 87.210 $ al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap. Il prezzo è inoltre ben al di sotto delle previsioni formulate dal co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes e dal presidente di BitMine Tom Lee, che ad ottobre avevano ipotizzato un possibile raggiungimento dei 250.000 $ entro la fine dell’anno.

Bitcoin ha registrato un calo del 3,29% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

Il sentiment del mercato è rimasto vicino ai minimi per gran parte del mese di dicembre.

Giovedì, il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment del mercato, è sceso di tre punti, attestandosi a 20 su 100 il 26 dicembre, registrando un periodo di “paura estrema” durato due settimane, iniziato il 13 dicembre.

Il settore è diviso su come si evolverà il 2026 per Bitcoin

Dirigenti e analisti del settore sono divisi sulle prospettive per Bitcoin nel 2026.

Il trader veterano Peter Brandt ha recentemente previsto che Bitcoin potrebbe scendere fino a 60.000 $ entro il terzo trimestre del 2026. Nel frattempo, Jurrien Timmer, direttore della ricerca macroeconomica globale di Fidelity, ha affermato che il 2026 potrebbe rappresentare un “anno di pausa” per Bitcoin, con prezzi potenzialmente in calo fino a 65.000 $.

Tuttavia, non tutte le previsioni sono così pessimistiche. Il CEO di Strategy, Phong Le, ha dichiarato di recente che i fondamentali del mercato di Bitcoin sono rimasti solidi nel 2025, nonostante il calo del prezzo e del sentiment verso la fine dell’anno.

Anche Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise, ha affermato a luglio che il 2026 sarà un “anno positivo” per Bitcoin.