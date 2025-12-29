Stando agli analisti della piattaforma di analisi del mercato crypto CryptoQuant, la crescita della domanda di Bitcoin (BTC) ha subito un forte rallentamento da ottobre 2025, segnalando così l'inizio di un nuovo ciclo ribassista per l'asset.

La domanda degli investitori per BTC si è manifestata in tre ondate durante l'attuale ciclo di mercato, con la prima ondata che ha avuto luogo a gennaio 2024, sottolineano gli analisti.

La prima ondata ha fatto seguito al lancio degli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin negli Stati Uniti, la seconda ondata ai risultati delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 e la terza alla bolla delle società di tesoreria in BTC. A detta di CryptoQuant:

“La crescita della domanda è scesa al di sotto del trend a partire da inizio ottobre 2025. Ciò indica che la maggior parte della domanda incrementale di questo ciclo è già stata realizzata, eliminando un pilastro fondamentale del sostegno dei prezzi”.

Domanda apparente di Bitcoin è diminuita nel quarto trimestre del 2025. Fonte: CryptoQuant

Anche la domanda istituzionale ha subito una contrazione, con il totale dei Bitcoin detenuti negli ETF in calo di circa 24.000 BTC nel quarto trimestre del 2025, in netto contrasto con il comportamento di accumulo osservato nel quarto trimestre 2024, spiega CryptoQuant.

Anche i tassi di finanziamento, ovvero le commissioni pagate dai trader di futures perpetui per mantenere le loro posizioni, sono precipitati ai livelli più bassi da dicembre 2023, ulteriore segnale che BTC è entrato in una fase ribassista.

L'ultima ragione addotta dagli analisti per giustificare le prospettive ribassiste è stata la rottura della struttura dei prezzi di Bitcoin al di sotto della media mobile a 365 giorni, che rappresenta un livello di supporto critico e dinamico per qualsiasi asset.

Bitcoin continua a essere scambiato ben al di sotto della sua media mobile a 365 giorni di circa 98.172$. Fonte: TradingView

Mentre alcuni analisti rimangono fiduciosi in un 2026 migliore, la paura attanaglia il mercato

Alcuni analisti continuano a prevedere un aumento dei prezzi di BTC nel 2026, trainato dall'aumento della domanda e dal calo dei tassi di interesse. Come è noto, il calo dei tassi di interesse è un catalizzatore positivo per i prezzi delle criptovalute e altri asset di rischio.

Tuttavia, secondo il Crypto Fear and Greed Index di CoinMarketCap, il sentiment generale del mercato crypto rimane saldamente in territorio di “paura”.

Solo il 22,1% degli investitori si aspetta che il Federal Open Market Committee (FOMC) riduca i tassi di interesse nella sua prossima riunione di gennaio, come risulta dal FedWatch tool del Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.

Probabilità relative agli obiettivi di tasso di interesse per la riunione del FOMC di gennaio 2026. Fonte: CME Group

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tenta di esercitare pressioni sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell affinché abbassi i tassi di interesse nel 2025, minacciando di licenziarlo.

Il mandato di Powell scadrà a maggio 2026, con Trump che si accinge a valutare potenziali sostituti che dovrebbero procedere ad ulteriori tagli dei tassi.

