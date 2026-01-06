Sviluppatori Bitcoin tornano al lavoro in un anno importante per le crypto

Gli sviluppatori Bitcoin che collaborano al software che gestisce la maggior parte dei nodi che compongono la blockchain hanno trascorso un intenso 2025, con un numero crescente di sviluppatori impegnati nella produzione di codice, secondo quanto riferito dal Bitcoiner Jameson Lopp.

Lopp, cofondatore della piattaforma di gestione crypto Casa, ha dichiarato domenica che lo scorso anno 135 persone diverse hanno contribuito alla scrittura del codice di Bitcoin Core, in aumento rispetto alle poco più di 100 del 2024 e continuando una tendenza al rialzo. Il numero di sviluppatori ha raggiunto il picco nel 2018 con quasi 200 partecipanti.

Tali sviluppatori hanno inoltre modificato più codice, con Lopp che riferisce 285.000 righe di codice modificate lo scorso anno, un aumento di oltre il 3% rispetto alle 276.000 righe di codice modificate nel 2024.

Il balzo nell'attività di sviluppo si inserisce in un anno importante per Bitcoin (BTC), che ha continuato a stabilire nuovi record di prezzo raggiungendo un picco di oltre 126.000$ su Coinbase a ottobre, mentre le principali istituzioni finanziarie erano pronte a scommettere sulla crypto sotto l'amministrazione Trump, particolarmente favorevole all'asset class.

Indicatori riportano aumento attività sviluppatori

Lopp ha inoltre rivelato che i commit di codice su Bitcoin Core, ossia gli aggiornamenti al codice base, sono aumentati dell'1% nel corso dell'anno, raggiungendo quota 2.541, e continuando così il trend positivo iniziato nel 2023 dopo un calo dal picco di quasi 3.500 registrato nel 2021.

Anche il volume di e-mail inviate alla Bitcoin Development Mailing List, un importante hub per la comunicazione e la discussione delle modifiche alla rete, ha registrato un aumento del 60% su base annua nel 2025.

Tuttavia, i risultati sono ancora lontani dal picco storico di circa 5.000 messaggi registrato nel 2015.

L'aumento dei dati conclude un anno importante per lo sviluppo di Bitcoin Core, che ha visto anche il dibattito sul limite dei dati OP_RETURN, incrementato a ottobre, consentendo l'inserimento di una maggiore quantità di dati non finanziari nelle transazioni Bitcoin.

Bitcoin Core ha inoltre superato il suo primo audit di sicurezza di terze parti a novembre, con la società di sicurezza Quarkslab che ha riscontrato che il software che gestisce la blockchain era “maturo e ben testato”, senza vulnerabilità di gravità elevata o media.