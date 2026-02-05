Martedì, a seguito di nuovi deflussi per 272 milioni di dollari, gli asset degli ETF spot su Bitcoin (BTC) sono scesi sotto i 100 miliardi di dollari.

Secondo i dati di SoSoValue, è la prima volta da aprile 2025 che gli asset in gestione degli ETF Bitcoin spot scendono sotto questa soglia, dopo aver toccato un picco di circa 168 miliardi di dollari a ottobre.

Il calo si è verificato nel contesto di un più ampio sell-off del mercato crypto, con Bitcoin sceso sotto i 74.000 $ nella giornata di martedì. Secondo CoinGecko, la capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è passata da 3.110 miliardi a 2.640 miliardi di dollari nell’ultima settimana.

I fondi Altcoin registrano modesti afflussi

Gli ultimi deflussi dagli ETF Bitcoin spot hanno fatto seguito a un breve rimbalzo dei flussi lunedì, quando i prodotti hanno attirato 562 milioni di dollari in afflussi netti.

Tuttavia, martedì i fondi Bitcoin hanno ripreso a registrare perdite, portando i deflussi da inizio anno a quasi 1,3 miliardi di dollari, in linea con la continua volatilità del mercato.

Flussi degli ETF Bitcoin spot dal 26 gennaio 2026. Fonte: SoSoValue

Al contrario, gli ETF che tracciano altcoin come Ether (ETH), XRP (XRP) e Solana (SOL) hanno registrato modesti afflussi, rispettivamente di 14 milioni, 19,6 milioni e 1,2 milioni di dollari.

L'adozione istituzionale sta andando oltre gli ETF?

Il sell-off in corso degli ETF Bitcoin si verifica mentre BTC scambia al di sotto della cost basis di creazione degli ETF, pari a 84.000 $, suggerendo che le nuove quote vengono emesse in perdita e mettendo sotto pressione i flussi dei fondi.

Gli osservatori di mercato ritengono tuttavia improbabile che il calo possa innescare ulteriori vendite di massa negli ETF.

“La mia ipotesi è che la stragrande maggioranza degli asset negli ETF BTC spot rimarrà comunque invariata”, ha scritto lunedì su X l’analista di ETF Nate Geraci.

Thomas Restout, CEO del fornitore di liquidità istituzionale B2C2, ha espresso una posizione simile, sottolineando che gli investitori istituzionali negli ETF tendono a essere più resilienti. Tuttavia, ha lasciato intendere che potrebbe essere in corso un passaggio verso il trading onchain.

“Il vantaggio dell’ingresso delle istituzioni tramite gli ETF è che sono molto più resilienti. Tendono a mantenere le proprie posizioni e convinzioni più a lungo”, ha dichiarato Restout lunedì nel podcast Rulematch Spot On.

“Credo che il prossimo livello di trasformazione sarà rappresentato dalle istituzioni che traderanno direttamente le criptovalute, invece di limitarsi a utilizzare ETF cartolarizzati. Ci aspettiamo che la prossima ondata istituzionale sarà composta da operatori che negozieranno gli asset sottostanti”, ha aggiunto.