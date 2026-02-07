Analista: BTC ETF “tengono duro” nonostante il crollo

Secondo l'analista di ETF James Seyffart, i detentori di fondi negoziati in borsa (ETF) su Bitcoin con sede negli Stati Uniti stanno dimostrando una convinzione relativamente salda nonostante un trend ribassista di Bitcoin che dura da quattro mesi.

“Gli ETF stanno ancora tenendo abbastanza bene”, ha affermato Seyffart in un post pubblicato mercoledì su X.

Sebbene Seyffart abbia affermato che i detentori di ETF su Bitcoin (BTC) stanno affrontando le loro “perdite più ingenti” dal lancio dei prodotti statunitensi nel gennaio 2024, con una perdita contabile di circa il 42% e il Bitcoin sotto i 73.000 dollari, egli sostiene che i recenti deflussi sono insignificanti rispetto agli afflussi registrati durante il picco del mercato.

Detentori di ETF Bitcoin “sotto acqua e in attesa collettiva”

Prima della flessione di ottobre, gli afflussi netti degli ETF spot su Bitcoin erano pari a circa 62,11 miliardi di dollari. Ora sono scesi a circa 55 miliardi di dollari, secondo i dati preliminari di Farside Investors.

“Non male”, ha commentato Seyffart.

Nel frattempo, il ricercatore finanziario Jim Bianco ha dichiarato mercoledì in un post su X che il detentore medio di ETF spot su Bitcoin è “sott'acqua” del 24% e “detiene collettivamente”.

Bitcoiner si dimostrano “molto miopi”

L'account di analisi delle criptovalute Rand ha sottolineato in un post pubblicato martedì su X che questa è “la prima volta nella storia che si registrano tre mesi consecutivi di deflussi”.

I deflussi prolungati arrivano mentre il prezzo spot del Bitcoin è sceso del 24,73% negli ultimi 30 giorni, scambiando a 70.537 dollari al momento della pubblicazione, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Alcuni analisti sostengono che gli investitori in Bitcoin stiano trascurando il quadro generale.

L'analista ETF Eric Balchunas ha affermato il 28 gennaio che i Bitcoiners stanno dimostrando una “visione molto miope”, dato che dal 2022 il Bitcoin ha registrato un aumento superiore al 400%, rispetto al 177% dell'oro e al 350% dell'argento.

“In altre parole, il Bitcoin ha battuto tutti così tanto nel '23 e nel '24 (cosa che la gente sembra dimenticare) che gli altri asset non hanno ancora recuperato il ritardo, anche dopo aver registrato il loro anno migliore di sempre e nonostante il BTC sia in coma”, ha affermato Balchunas.

Nel frattempo, il CEO di CryptoQuant Ki Young Ju ha dichiarato mercoledì in un post su X che “tutti gli analisti di Bitcoin sono ora ribassisti”.