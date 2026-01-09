Secondo Jeff Park, chief investment officer di ProCap, la banca d’investimento statunitense Morgan Stanley potrebbe posizionarsi in modo tale che, anche nel caso in cui il suo nuovo ETF Bitcoin spot dovesse sottoperformare, l’operazione continuerebbe comunque a generare benefici strategici per l’intero gruppo.

“Morgan Stanley sta scommettendo sul fatto che, anche se il suo ETF non dovesse trasformarsi in un successo clamoroso, esista un beneficio intangibile in grado di rafforzarne l’autorevolezza”, ha dichiarato Park mercoledì.

Le sue osservazioni arrivano a un giorno di distanza dal deposito, da parte di Morgan Stanley, della documentazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per il lancio di due ETF: uno legato a Bitcoin (BTC) e l’altro a Solana (SOL).

Il mercato crypto è “molto più grande” di quanto si creda

Park ha affermato che non importa quanto siano significativi gli afflussi per i nuovi prodotti di Morgan Stanley, questa mossa porterà benefici sociali, reputazionali e finanziari.

Park ha sottolineato la “particolare attenzione” di Morgan Stanley alla monetizzazione della sua controllata di brokeraggio ETRADE attraverso crypto trading e partnership nel settore della tokenizzazione.

“Questo aspetto diventa ancora più rilevante come esternalità positiva, se contribuisce ad attrarre i migliori talenti rispetto ai concorrenti”, ha affermato Park.

Secondo Park, l’annuncio dimostra inoltre che il mercato crypto è “molto più grande” di quanto gli operatori del settore avessero inizialmente previsto, “soprattutto in termini di capacità di raggiungere nuovi clienti”.

Ha inoltre sostenuto che, al di là della performance, un altro elemento chiave è il vantaggio reputazionale che un ETF spot su BTC conferisce all’azienda, facendola apparire apertamente pro-Bitcoin.

“Questo perché ogni asset manager sa che offrire un ETF Bitcoin comunica un’immagine di lungimiranza, freschezza e una certa dose di audacia”, ha affermato Park.

“Altri potrebbero seguire”, afferma un analista di ETF

Martedì l’analista ETF di Morningstar Bryan Armour ha dichiarato a Reuters che l’improvvisa mossa di Morgan Stanley nel settore crypto potrebbe indicare l’intenzione della banca di “convogliare i clienti che investono in Bitcoin verso i propri ETF, il che potrebbe garantire un avvio rapido nonostante l’ingresso tardivo”.

“L’ingresso di una banca nel mercato degli ETF crypto conferisce maggiore legittimità al settore e potrebbe spingere altri operatori a seguire”, ha aggiunto Armour.

Morgan Stanley è considerata una delle tre principali banche d’investimento al mondo, insieme a Goldman Sachs e JPMorgan. Sebbene entrambe abbiano legami con gli investimenti in criptovalute, nessuna delle due offre attualmente un proprio ETF crypto.