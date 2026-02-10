Il volume delle ricerche su Google per il termine “Bitcoin” è aumentato bruscamente nell’ultima settimana, mentre il prezzo dell’asset è sceso brevemente verso i 60.000 $ per la prima volta da ottobre 2024.

I dati provvisori di Google Trends mostrano che le ricerche globali per “Bitcoin” hanno raggiunto un punteggio di 100 nella settimana iniziata il 1° febbraio, il livello più alto degli ultimi 12 mesi.

Il picco precedente era stato 95 nella settimana dal 16 al 23 novembre, quando Bitcoin (BTC) era scivolato sotto la soglia psicologica dei 100.000 $ per la prima volta in quasi sei mesi.

L'interesse di ricerca su Google per il termine “Bitcoin” è aumentato notevolmente dal 1° febbraio. Fonte: Google Trends

L’interesse di ricerca su Google è uno dei diversi indicatori comunemente utilizzati dagli analisti crypto per valutare l’interesse retail verso Bitcoin e il mercato crypto nel suo complesso, che tende a registrare picchi in presenza di movimenti di prezzo significativi, in particolare durante forti rally verso nuovi massimi storici o improvvisi sell-off.

L’aumento arriva mentre Bitcoin è sceso da circa 81.500 $ il 1° febbraio a circa 60.000 $ nell’arco di cinque giorni, prima di rimbalzare a 70.740 $ al momento della pubblicazione, secondo i dati di CoinMarketCap.

Bitcoin ha registrato un calo del 15,51% negli ultimi sette giorni. Fonte: CoinMarketCap

Alcuni osservatori di mercato suggeriscono che l’attuale fascia di prezzo stia attirando un rinnovato interesse da parte di un pubblico retail più ampio. André Dragosch, responsabile europeo di Bitwise, ha scritto sabato in un post su X: “Il retail sta tornando”.

Nel frattempo, Julio Moreno, responsabile della ricerca di CryptoQuant, ha dichiarato sabato in un altro post su X che gli investitori statunitensi stanno acquistando Bitcoin dopo che il prezzo ha toccato i 60.000 $. “Il premio Coinbase è ora positivo per la prima volta da metà gennaio”, ha affermato Moreno.

Altri indicatori suggeriscono che gli investitori restano cauti nei confronti del mercato crypto. Sabato, il Crypto Fear & Greed Index di Alternative.me è sceso ulteriormente, attestandosi su un punteggio di “Paura estrema” pari a 6, avvicinandosi a livelli che non si vedevano da giugno 2022.

Il calo dell’indicatore su valori così bassi ha spinto alcuni operatori di mercato a ipotizzare che possa segnalare una potenziale opportunità di acquisto.

L’analista crypto Ran Neuner ha scritto venerdì in un post su X che “ogni singolo indicatore suggerisce che Bitcoin non è mai stato così sottovalutato su base relativa”.