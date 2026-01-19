L’hashrate della rete Bitcoin è sceso sotto i 1.000 exahash al secondo (EH/s) per la prima volta da metà settembre, con un analista che attribuisce il calo al continuo interesse per l’intelligenza artificiale (IA).

Attualmente, l’hashrate di Bitcoin si attesta a 993 EH/s sulla media mobile a sette giorni, dopo essere sceso sotto la soglia dei 1.000 EH/s, ovvero 1 zetahash al secondo (ZH/s), nella giornata di sabato, secondo i dati dell'Hashrate Index.

Da allora, l’hashrate ha registrato un calo di quasi il 15% rispetto al picco della media mobile a sette giorni di 1.157 EH/s, raggiunto il 19 ottobre.

Variazione dell'hashrate di Bitcoin su una media mobile di sette giorni negli ultimi 12 mesi. Fonte: Hashrate Index

Il pivot verso l'IA sta influenzando l'hashrate di Bitcoin: Analista

In un post pubblicato lunedì su X, Leon Lyu, CEO e fondatore di StandardHash, ha attribuito il calo alla riallocazione della potenza da parte dei miner Bitcoin verso servizi di calcolo per l’intelligenza artificiale, alla ricerca di margini di redditività più elevati.

Lo scorso anno, TheMinerMag ha definito il 2025 come “il contesto più difficile di sempre in termini di margini” per i miner Bitcoin, a causa del crollo dei ricavi e dell’aumento del debito, indicati come i principali ostacoli.

Molti operatori si sono rivolti all’intelligenza artificiale e all’high-performance computing (HPC), poiché le strutture di mining Bitcoin dispongono di accesso all’energia su larga scala e di infrastrutture di raffreddamento che possono essere riutilizzate oltre l’hashing SHA-256.

Lyu ha inoltre ipotizzato che alcuni produttori, tra cui Bitmain, potrebbero impiegare macchine in surplus tramite accordi opachi o indiretti, il che — secondo lui — potrebbe significare che i dati sull’hashrate riportati pubblicamente sottostimino la capacità effettiva.

“In sintesi: mentre i produttori stanno mettendo online le proprie scorte in surplus, il deflusso netto di hashrate conferma l’enorme pressione sulla redditività dei miner. L’intelligenza artificiale non è solo una tendenza: sta competendo attivamente per l’accesso alla rete elettrica.”

Il calo si è verificato nonostante la difficulty del mining Bitcoin sia diminuita quattro volte dal 12 novembre 2025, passando da 156 trilioni a 146,5 trilioni, un fattore che rende il mining Bitcoin più semplice riducendo la quantità di lavoro computazionale necessaria per trovare un blocco.

Anche l’hashprice di Bitcoin è aumentato da 37,15 a 40 $ per petahash al secondo al giorno nell’ultimo mese, un segnale di miglioramento della redditività dei miner Bitcoin.