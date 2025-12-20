Questa settimana, le recenti notizie relative a una forte repressione dell'attività di mining di Bitcoin nella regione cinese dello Xinjiang hanno avuto ripercussioni sul settore degli asset digitali, ma i dati forniti da TheMinerMag suggeriscono che l'impatto effettivo è stato nettamente inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Secondo l'ultimo rapporto settimanale di Miner Weekly, la rete Bitcoin ha inizialmente registrato un calo a breve termine dell'hash rate, correlato agli sviluppi nello Xinjiang. Tuttavia, la flessione ha coinciso anche con le restrizioni energetiche negli Stati Uniti.

La maggior parte delle principali mining pool ha recuperato livelli vicini a quelli precedenti al calo nel giro di pochi giorni, con un calo netto di circa 20 esahash al secondo, significativamente inferiore alla perdita di circa 100 EH/s citata nei primi rapporti. “Ciò indica un'interruzione in gran parte temporanea piuttosto che una chiusura prolungata e specifica della regione”, afferma il rapporto.

La distinzione è significativa per valutare la sicurezza di Bitcoin e l'attività dei miner. Sebbene cali consistenti e prolungati dell'hash rate possano influire sulla produzione di blocchi e sulla difficoltà di mining, sopravvalutare il ruolo di un singolo evento regionale rischia di distorcere la visione delle dinamiche globali del mining ed esasperare l'esposizione geopolitica.

I dati del mining pool indicano un forte calo dell'hash rate lunedì, seguito da una rapida ripresa. Fonte: TheMinerMag

I dati di TheMinerMag rivelano che il calo più significativo a livello di pool durante l'interruzione di lunedì è stato registrato in Nord America, con Foundry USA che da sola ha riportato un calo stimato di 180 EH/s nell'hash rate.

Sebbene le pool di origine cinese abbiano registrato un calo complessivo di circa 100 EH/s, “attribuire l'intero calo allo Xinjiang sarebbe esagerato”, precisa il rapporto.

Correlato: La rete elettrica del Texas nuovamente sotto pressione, stavolta per l’AI e non per i miner Bitcoin

Quindi cosa è successo in Cina?

Questa settimana sono emerse notizie di una nuova repressione del mining di Bitcoin (BTC) in Cina, dopo che Jianping Kong, ex dirigente del produttore di hardware Canaan, ha dichiarato che alcune attività nella regione dello Xinjiang sono state chiuse.

Le prime stime circolate sui social media suggerivano che potrebbero essere state disattivate dalle 400.000 alle 500.000 macchine per il mining.

Tuttavia, successive segnalazioni e analisi di settore hanno indicato che le interruzioni sarebbero state maggiormente riconducibili a questioni operative o di conformità piuttosto che a una campagna di applicazione coordinata su larga scala.

Al di là del breve calo dell'hash rate, l'attività di mining di Bitcoin legata alla Cina è riemersa negli ultimi anni, nonostante il divieto nazionale del 2021. I dati di CryptoQuant suggeriscono che la Cina potrebbe rappresentare circa il 15-20% dell'attività globale di mining di Bitcoin.

Lo Xinjiang, in particolare, ha attirato i miner grazie alla sua abbondante e relativamente economica fornitura di energia. Allo stesso tempo, i governi locali hanno investito massicciamente nelle infrastrutture dei data center e, secondo quanto riferito, alcune strutture affittano la capacità in eccesso ai miner di Bitcoin per aiutare a compensare i cali ciclici della domanda da parte di altri carichi di lavoro informatici.