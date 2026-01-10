Bitcoin potrebbe raggiungere i 2,9 milioni di dollari entro il 2050 una volta affermatosi come valuta di regolamento per il commercio internazionale e domestico ed entrando in misura crescente nelle riserve delle banche centrali, secondo le previsioni degli analisti della società di asset management VanEck.

Il target di 2,9 milioni di dollari presuppone un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15% e uno scenario in cui Bitcoin (BTC) regoli tra il 5% e il 10% del commercio internazionale globale e il 5% del commercio interno entro il 2050, spiegano Matthew Sigel, responsabile della ricerca sugli asset digitali di VanEck, e Patrick Bush, senior investment analyst.

L’espansione della liquidità globale e la svalutazione monetaria sarebbero i principali fattori trainanti dell’aumento del prezzo di Bitcoin, hanno scritto gli analisti in una nota pubblicata giovedì: “In questo quadro, Bitcoin non è un’operazione tattica, ma funziona come una copertura di lungo periodo contro esiti sfavorevoli dei regimi monetari”.

“Mentre l’andamento dei prezzi nel breve termine resta legato ai cicli di liquidità globale e alla leva finanziaria, l’accumulazione di valore nel lungo periodo sarà trainata dalla convergenza di Bitcoin con le carenze strutturali del sistema del debito sovrano”.

Sigel e Bush hanno stimato che le banche centrali potrebbero detenere fino al 2,5% dei propri asset in BTC, mentre un prezzo di 2,9 milioni di dollari implicherebbe che Bitcoin rappresenti circa l’1,66% degli asset finanziari globali.

Il livello di 2,9 milioni di dollari costituisce lo scenario base di VanEck, mentre lo scenario ribassista ipotizza un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 2%, che porterebbe il prezzo a circa 130.000 $. Lo scenario rialzista, invece, prevede un CAGR del 20%, con Bitcoin che arriverebbe a circa 52,4 milioni di dollari.

Ipotesi chiave per Bitcoin negli scenari base, ribassista e rialzista per il 2050. Fonte: VanEck

Bitcoin è già utilizzato nel commercio globale, in particolare in paesi soggetti a sanzioni come Venezuela, Iran e Russia, ma ha visto scarsa diffusione tra i paesi del G7.

Bitcoin supererebbe alcune delle principali valute odierne

I dati forniti da SWIFT, la più grande rete internazionale di pagamenti, mostrano che nel settembre 2025 il dollaro statunitense rappresentava il 47,8% del commercio internazionale, seguito dall'euro e dalla sterlina britannica rispettivamente con il 22,8% e il 7,4%.

Lo yen giapponese e lo yuan cinese completano la top five con il 3,7% e il 3,2%.

Quota di SWIFT nel regolamento del commercio internazionale in valute fiat a settembre 2025. Fonte: SWIFT

Se Bitcoin dovesse conquistare una quota compresa tra il 5% e il 10% secondo il modello di VanEck, il suo utilizzo per il regolamento del commercio internazionale sarebbe paragonabile a quello attuale della sterlina britannica.

Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15% ipotizzato da VanEck rappresenta una revisione al ribasso rispetto al CAGR del 25% utilizzato nel dicembre 2024, quando la società stimava che una riserva statunitense da 1 milione di Bitcoin avrebbe potuto ridurre il debito degli Stati Uniti del 35% entro il 2049.