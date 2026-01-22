CryptoQuant: Domanda istituzionale per Bitcoin resta alta

L'accumulo di Bitcoin da parte di wallet che detengono tra 100 e 1.000 BTC potrebbe indicare che gli investitori istituzionali statunitensi continuano a mostrare interesse per Bitcoin.
“La domanda istituzionale di Bitcoin resta alta”, afferma il fondatore di CryptoQuant Ki Young Ju martedì, aggiungendo che nell’ultimo anno sono stati aggiunti 577.000 Bitcoin (BTC) a questo gruppo di wallet (che include gli exchange-traded fund), “e che continuano ad arrivare”
“Escludendo gli exchange e i miner, si ottiene una stima approssimativa della domanda istituzionale.”
L'aumento è pari a circa il 33% negli ultimi 24 mesi, secondo quanto riportato da CryptoQuant, ovvero nel periodo in cui sono stati lanciati i primi ETF spot su Bitcoin.
Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato un afflusso complessivo di 1,2 miliardi di dollari finora quest'anno, malgrado l'asset sottostante abbia guadagnato circa il 6%.
“Le istituzioni hanno appena iniziato a investire in Bitcoin ed Ethereum. Penso che questo sia solo l'inizio. La maggior parte delle persone non riesce a immaginare cosa succederà nel 2030-2040”, risponde l'economista politico “Crypto Seth”.
Partecipazioni DAT aumentano del 30% in sei mesi
Parte dell'impennata potrebbe anche essere attribuibile alle tesorerie di asset digitali.
Le DAT crypto, capeggiate da Strategy di Michael Saylor, hanno raccolto 260.000 BTC da luglio, per un valore di circa 24 miliardi di dollari ai prezzi di mercato attuali.
Ciò rappresenta un aumento del 30% negli ultimi sei mesi, superando l'offerta dei miner, secondo quanto riportato da Glassnode. Ora detengono collettivamente più di 1,1 milioni di BTC.
Sentiment retail torna negativo
Tuttavia, negli ultimi mesi gli operatori retail si sono dimostrati più cauti nei confronti delle crypto.
Questa settimana l'indice Bitcoin Fear & Greed, che misura il sentiment del mercato retail, è tornato in territorio “paura” con un punteggio di 32 su 100. Ciò avviene dopo che la scorsa settimana era brevemente passato in territorio “avidità” per la prima volta da ottobre.
La crescente ansia deriva dal calo del prezzo di Bitcoin, che martedì mattina è sceso dai 97.000$ della settimana scorsa a meno di 92.000$, in seguito alla reazione dei mercati all'escalation dei conflitti commerciali tra Stati Uniti ed Europa.