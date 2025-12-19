La volatilità di Bitcoin sembra essere in calo, con movimenti nel 2025 più contenuti rispetto a quelli di Nvidia (NVDA), un segnale che, secondo Bitwise, indica una crescente diversificazione della base di investitori.

Mercoledì Bitwise ha affermato che Bitcoin (BTC) continuerà a essere meno volatile di Nvidia anche nel 2026, sottolineando che “la volatilità di Bitcoin è diminuita costantemente negli ultimi dieci anni”.

Secondo la società, questo cambiamento segnala un processo di “derisking” dell’asset, man mano che la base di investitori si è ampliata e diversificata grazie all’emergere di prodotti di investimento istituzionali.

“Questo cambiamento riflette la fondamentale riduzione del rischio di Bitcoin come investimento e la diversificazione della sua base di investitori grazie a strumenti tradizionali come gli ETF”.

Nel 2026 Nvidia sarà più volatile di Bitcoin

Bitcoin ha registrato una variazione di prezzo del 68% dal minimo annuale, quando è sceso a 75.000 $ ad aprile, fino al massimo, segnato dal record storico di 126.000 $ all’inizio di ottobre.

In confronto, Nvidia ha mostrato una volatilità superiore, con un’oscillazione del prezzo del 120%, passando da un minimo di 94 $ all’inizio di aprile a un massimo del 2025 pari a 207 $ alla fine di ottobre.

Bitwise afferma che nel 2026 Bitcoin continuerà ad essere meno volatile rispetto a Nvidia. Fonte: Bitwise

Le azioni del colosso dei chip hanno inoltre sovraperformato Bitcoin quest’anno, registrando un rialzo del 27% da inizio anno. Bitcoin, invece, ha perso l’8% dall’inizio del 2025, mentre i mercati crypto si sono progressivamente sganciati da quelli azionari.

Bitwise punta su un nuovo massimo storico

Bitwise ha anche fatto diverse previsioni rialziste per il prossimo anno, tra cui un nuovo massimo storico per Bitcoin e la fine del ciclo quadriennale.

“Fattori come l'halving di Bitcoin, i cicli dei tassi di interesse e i boom e i bust delle crypto alimentati dalla leva finanziaria sono più deboli rispetto ai cicli passati”, ha affermato.

Ha previsto che nel 2026 istituzioni più tradizionali come Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo e Merrill Lynch entreranno nel mondo delle criptovalute, aumenteranno gli investimenti in crypto exchange-traded fund spot e che la costruzione on-chain accelererà.

Infine, secondo Bitwise, il cambiamento normativo pro-crypto continuerà a consentire alle aziende di adottare le criptovalute a un ritmo più rapido. Ha anche previsto che i titoli crypto supereranno quelli tecnologici.

“I titoli tecnologici hanno registrato ottimi risultati, con un aumento del 140% negli ultimi tre anni, ma i titoli legati alle criptovalute stanno andando ancora meglio”.