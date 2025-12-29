I fondamentali del mercato di Bitcoin sono rimasti solidi nel 2025, nonostante il calo del prezzo dell’asset e del sentiment verso la fine dell’anno, afferma Phong Le, CEO di Strategy.

“I fondamentali del mercato di Bitcoin quest’anno non potrebbero essere migliori”, ha dichiarato Le nel podcast Coin Stories, sottolineando di non prestare troppa attenzione alle performance di breve termine.

Bitcoin (BTC) ha raggiunto un nuovo massimo storico a 125.100 $ il 5 ottobre, ma da allora è sceso di quasi il 30%, attestandosi a 87.687 $ al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap. Nel frattempo, il Crypto Fear & Greed Index — che misura il sentiment complessivo del mercato — segnala “paura estrema” dal 12 dicembre.

Le ha riconosciuto che il prezzo di Bitcoin “fa quello che fa” e non è sempre facile da spiegare.

“Quando sei un investitore, guardi al lungo termine per l’asset class”, ha affermato.

I Bitcoiner dovrebbero essere “piuttosto metodici” riguardo al prezzo a breve termine

Le ha sottolineato che la price action di breve termine è spesso imprevedibile e che i Bitcoiner dovrebbero adottare un approccio “piuttosto metodico e matematico”.

“È per questo che ci concentriamo su metriche come l’mNAV, che abbiamo costruito una tesoreria in Bitcoin e che abbiamo sviluppato anche una tesoreria in dollari statunitensi”, ha spiegato Phong Le, CEO di Strategy.

Il CEO di Strategy, Phong Le, ha parlato con Natalie Brunell nel podcast Coin Stories. Fonte: Coin Stories

Parallelamente al calo del prezzo di Bitcoin, l’mNAV di Strategy (MSTR) — ovvero il rapporto tra il valore di mercato dell’azienda e il valore delle sue riserve in Bitcoin — è sceso sotto quota 1, attestandosi a 0,93, secondo il Saylor Tracker. La società detiene 671.268 Bitcoin, per un valore complessivo di circa 58,63 miliardi di dollari.

Guardando ai fondamentali di lungo periodo, ha sottolineato che il governo degli Stati Uniti è “più favorevole a Bitcoin che mai”.

La TradFi sta cercando di “capire” come recuperare il ritardo

Le ha dichiarato che lui e il presidente esecutivo di Strategy, Michael Saylor, hanno incontrato banche tradizionali negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti, dove le istituzioni stanno cercando di capire come recuperare il ritardo.

“Se pensate a ciò che sta accadendo alle potenze tradizionali del mondo. Il governo degli Stati Uniti, il sistema bancario statunitense, stanno tutti aderendo a Bitcoin”, ha affermato Le.

“Questo è estremamente rialzista per quest’anno e per il 2026”, ha aggiunto Le. Sebbene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia firmato a marzo un ordine esecutivo che istituisce ufficialmente la Strategic Bitcoin Reserve e la US Digital Asset Stockpile, un piano strategico formalizzato non è stato ancora confermato.

Alcuni analisti avevano previsto che l’iniziativa potesse concretizzarsi già quest’anno.

Alex Thorn, responsabile della ricerca a livello aziendale di Galaxy Digital, ha dichiarato a settembre che “ci sono forti possibilità che il governo degli Stati Uniti annunci quest’anno la creazione di una riserva strategica in Bitcoin”.