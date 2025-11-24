Nell’ultimo mese, mentre il prezzo della criptovaluta scendeva, l’open interest su Bitcoin è calato sensibilmente — un movimento che, secondo un analista, potrebbe spingere Bitcoin a toccare il bottom e innescare un “nuovo trend rialzista”.

L’open interest denominato in Bitcoin (BTC) ha registrato il “calo più netto degli ultimi 30 giorni dell’intero ciclo”, scendendo a circa 1,3 milioni di BTC, pari a 114 miliardi di dollari con BTC scambiato a 87.500 $, ha scritto domenica l’analista “Darkfost” su CryptoQuant.

Il crollo del prezzo di BTC nelle ultime settimane “continua a innescare liquidazioni”, spingendo i trader a raddoppiare le proprie posizioni o ad aggiustare le strategie. Tuttavia, ora sembra che molti investitori stiano riducendo l’attività sui futures per “limitare l’esposizione al rischio”.

“Storicamente, queste fasi di pulizia sono state spesso essenziali per formare un solido bottom e preparare il terreno per un nuovo trend rialzista. Il deleveraging, la chiusura forzata di posizioni eccessivamente ottimistiche e un graduale calo dell'esposizione speculativa contribuiscono a riequilibrare il mercato”.

Darkfost ha osservato che l'ultima volta che l'open interest su Bitcoin è sceso così rapidamente in 30 giorni “è stato durante il bear market del 2022, il che evidenzia quanto sia significativa l'attuale pulizia”.

Variazione dell'open interest su 30 giorni. Fonte: CryptoQuant

Nell'ultimo mese Bitcoin ha registrato un calo del 20% e ha subito una flessione superiore al 30% dal picco di oltre 126.000 $ raggiunto quasi due mesi fa, all'inizio di ottobre.

Il bull market potrebbe tornare con un rialzo oltre i 90.000 $

Il crypto-analista e fondatore di MN Fund Michaël van de Poppe ha affermato che la prossima settimana sarà “decisiva” per il prezzo di BTC e per le probabilità che la criptovaluta possa raggiungere un nuovo massimo storico nel prossimo futuro.

In un post pubblicato domenica su X, van de Poppe ha scritto che, se BTC riuscirà a risalire e mantenersi nella fascia tra 90.000 e 96.000$, “le possibilità di una ripresa verso un nuovo ATH aumenteranno in modo significativo”.

“Negli ultimi giorni la paura e il panico hanno raggiunto livelli massimi. Queste sono le migliori opportunità sui mercati”, ha affermato.