I rappresentanti del Bitcoin Policy Institute (BPI), un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove l'uso di Bitcoin, hanno avvertito che i legislatori statunitensi non hanno incluso un'esenzione fiscale de minimis per le transazioni in Bitcoin al di sotto di una certa soglia.
“La legislazione fiscale de minimis potrebbe essere limitata solo alle stablecoin, lasciando le transazioni quotidiane in Bitcoin senza esenzione”, ha affermato Conner Brown, responsabile della strategia del BPI, aggiungendo che la decisione di escludere Bitcoin (BTC) è un “grave errore”.
A luglio, la senatrice del Wyoming Cynthia Lummis ha presentato un progetto di legge che propone un'esenzione fiscale de minimis per le transazioni in criptovaluta di importo pari o inferiore a 300$, con un limite annuale di 5.000$ per le transazioni e le vendite esenti da imposta.
La proposta di legge includeva anche esenzioni fiscali per le risorse digitali utilizzate per donazioni di beneficenza e il differimento fiscale per le criptovalute guadagnate attraverso protocolli di mining proof-of-work (PoW) o staking per proteggere le reti blockchain.
Consentire un'esenzione fiscale per le piccole transazioni in Bitcoin ne aumenterebbe l'uso come mezzo di scambio piuttosto che solo come riserva di valore, consentendo la creazione di un nuovo sistema finanziario basato sullo standard Bitcoin, affermano i sostenitori.
La discussione sulle esenzioni fiscali de minimis ha anche sollevato interrogativi sull'opportunità di applicare tali agevolazioni alle stablecoin, che sono progettate per mantenere un valore stabile.
“Perché mai dovrebbe servire un'esenzione fiscale de minimis per le stablecoin?”, ha scritto Marty Bent, fondatore della società di media Truth for The Commoner (TFTC), su X. “Il loro valore non cambia. È assurdo”.
Cointelegraph ha contattato BPI in merito alla proposta di legge, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.
Bitcoin acquisisce valore, ma non è utilizzato come moneta elettronica peer-to-peer
Il white paper, redatto dal suo creatore pseudonimo Satoshi Nakamoto nel 2009, descrive Bitcoin come un “sistema di contante elettronico peer-to-peer”.
Tuttavia, le commissioni di transazione relativamente elevate, i tempi medi di blocco di circa 10 minuti e le imposte sulle plusvalenze su Bitcoin ostacolano l'uso di BTC come metodo di pagamento per beni e servizi.
Molti investitori scelgono di mantenere BTC a lungo termine, a volte prendendo in prestito valuta fiat a fronte delle loro disponibilità in BTC per pagare le spese e finanziare gli acquisti quotidiani.
Il Bitcoin Lightning Network è un protocollo layer-2 progettato per i pagamenti in BTC, che funziona bloccando un importo specifico di BTC in un canale di pagamento tra due o più persone.
Gli utenti collegati tramite un canale di pagamento possono effettuare più transazioni off-chain, con solo il saldo netto finale registrato sul registro Bitcoin per il regolamento una volta chiuso il canale.
Ciò rende le transazioni Bitcoin più veloci ed economiche, poiché gli utenti nel canale di pagamento non devono attendere che vengano minati nuovi blocchi né pagare una commissione di rete per ogni transazione tra le parti nel canale.