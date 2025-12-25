Secondo l’imprenditore Bitcoin Anthony Pompliano, l’assenza di un entusiasmante rally di fine anno potrebbe essere il catalizzatore che impedirà un crollo significativo nel primo trimestre del prossimo anno.

“Considerando l’attuale livello di volatilità, sarebbe sorprendente vedere la volatilità di Bitcoin comprimersi drasticamente e allo stesso tempo assistere a un drawdown del 70% o dell’80%”, ha affermato Pompliano durante un’intervista a CNBC.

Pompliano ha aggiunto che la delusione di breve termine degli holder di Bitcoin (BTC) per il mancato raggiungimento dei 250.000 dollari quest’anno trascura la performance complessiva dell’asset. “Dobbiamo ricordare che Bitcoin è in rialzo del 100% in due anni. È salito di quasi il 300% in tre anni. Ha continuato a crescere nel tempo”, ha dichiarato.

“È stato un vero mostro nei mercati finanziari”, ha aggiunto.

Nessun “calo dell'80%” per Bitcoin

Pompliano ha affermato che il calo della volatilità di Bitcoin è passato in gran parte inosservato agli holder, rispetto all’attenzione concentrata sulla flessione del prezzo dell’asset dall’inizio dell’anno.

“Non abbiamo visto il blow-off top che, a mio avviso, molti si aspettavano tra la fine del terzo trimestre e l’inizio del quarto, ma allo stesso tempo non abbiamo nemmeno assistito al forte drawdown dell’80% che normalmente ci si aspetta”, ha dichiarato.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 87.436 $, in calo del 7,39% rispetto al prezzo del 1° gennaio, secondo CoinMarketCap.

Anthony Pompliano ha parlato alla CNBC. Fonte: CNBC Television

I sostenitori del Bitcoin, come il presidente di BitMine Tom Lee e il cofondatore di BitMEX Arthur Hayes, avevano previsto che quest'anno il prezzo avrebbe raggiunto i 250.000 $.

Pompliano ha affermato che la compressione della volatilità significa che gli holder potrebbero essere “un po' delusi dal rialzo” a causa dell'assenza di picchi estremi, ma che essa fornisce anche “un certo grado di sicurezza” dal ribasso, riducendo la probabilità di cali massicci.

Alcuni analisti Bitcoin prevedono un prezzo di 60.000 $ nel 2026

Tuttavia, non tutti gli analisti sono così fiduciosi come Pompliano.

Il trader veterano Peter Brandt ha recentemente previsto che Bitcoin potrebbe scendere fino a 60.000 $ entro il terzo trimestre del 2026.

Veteran trader Peter Brandt recently predicted that Bitcoin could fall as low as $60,000 by the third quarter of 2026.

Nel frattempo, Jurrien Timmer, direttore della ricerca macroeconomica globale di Fidelity, ha affermato che il 2026 potrebbe essere un “anno di pausa” per Bitcoin, con prezzi che potrebbero scendere fino a 65.000 $.