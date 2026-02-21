Il numero complessivo di operatori del mercato delle criptovalute che prevedono che il Bitcoin raggiungerà nuovi massimi storici è diminuito, il che, secondo la piattaforma di analisi del sentiment delle criptovalute Santiment, è un segnale positivo.

“Le previsioni che il Bitcoin raggiungerà i 150.000-200.000 dollari, e persino i 50.000-100.000 dollari, stanno diminuendo”, ha affermato Santiment in un rapporto pubblicato venerdì.

“Questa riduzione dei meme FOMO e ‘Lambo’ è in realtà un indicatore di mercato positivo. Dimostra che l'ottimismo dei piccoli investitori sta svanendo”, ha aggiunto Santiment.

Sentiment su Bitcoin torna in territorio neutrale

Mentre importanti sostenitori del Bitcoin (BTC) come il cofondatore di BitMEX Arthur Hayes e il presidente di BitMine Tom Lee chiedevano apertamente che il Bitcoin raggiungesse i 250.000 dollari nel 2025, il prezzo dell'asset ha finito per raggiungere i 126.100 dollari in ottobre, prima di entrare in una fase di ribasso che alla fine ha portato a chiudere l'anno al di sotto del livello iniziale.

Negli ultimi 30 giorni Bitcoin ha registrato un calo del 24,39%. Fonte:CoinMarketCap

Il trend ribassista è proseguito anche nel nuovo anno, con il Bitcoin che è sceso a quasi 60.000 dollari il 6 febbraio, ma da allora è risalito a 67.847 dollari al momento della pubblicazione, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Santiment ha affermato che il sentiment intorno al Bitcoin, misurato dal rapporto tra commenti rialzisti e ribassisti sui social media, è passato da “estremo ribassismo” a “territorio neutro”, il che potrebbe rendere più difficile per gli operatori di mercato prendere decisioni di trading.

“In questi scenari è meglio evitare di fare trading o almeno sottovalutare l'importanza dei dati sul sentiment nella propria analisi”, ha affermato Santiment.

L'indice Crypto Fear & Greed è in “Extreme Fear” (paura estrema) dal 9 febbraio. Fonte: Alternative.me

Nel frattempo, altri indicatori suggeriscono che gli investitori in criptovalute sono ancora timorosi.

Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del mercato delle criptovalute, sabato è rimasto nella zona “Extreme Fear” (paura estrema), registrando un punteggio di 8, il che suggerisce che gli investitori sono estremamente cauti.

Tuttavia, Santiment ha affermato che l'attività complessiva sulla rete Bitcoin sta “lampeggiando segnali di allarme”, spiegando che il volume delle transazioni, gli indirizzi attivi e la crescita della rete sono tutti “in costante calo”.

“Questi indicatori di utilità suggeriscono che la rete viene utilizzata con minore frequenza. Sebbene non sia immediatamente ribassista, questa dormienza implica che i trader stanno rimanendo inattivi”, ha affermato Santiment, sostenendo che l'espansione del mercato mostrerebbe una crescente partecipazione degli utenti.