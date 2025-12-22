La risposta degli sviluppatori Bitcoin ai rischi che il quantum computing potrebbe rappresentare per la criptovaluta sta esercitando pressioni sul prezzo e influenzando i flussi di capitale, secondo quanto sostenuto da dirigenti del settore crypto.

Adam Back, cypherpunk e co-fondatore della società di infrastrutture Bitcoin Blockstream, ha affermato in una serie di post pubblicati giovedì su X che è positivo che Bitcoin (BTC) sia “quantum ready”, ma che la tecnologia non rappresenterà una minaccia per i prossimi decenni, poiché è ancora in una fase “ridicolmente iniziale” e presenta significative criticità sul fronte della ricerca e dello sviluppo.

Secondo Back, non vi saranno rischi nei prossimi dieci anni e, anche nel caso in cui alcune componenti della crittografia di Bitcoin venissero compromesse, la rete non si basa sulla crittografia come modello di sicurezza primario e “non ne deriverebbe il furto di Bitcoin sulla rete”.

Il quantum computing continua a essere oggetto di dibattito come potenziale minaccia per il settore crypto, poiché si ipotizza che computer più avanzati, in grado di violare la crittografia, possano rivelare le chiavi degli utenti ed esporre dati sensibili.

Investitori preoccupati per il rischio quantistico

Nic Carter, partner della società di venture capital Castle Island Ventures, ha risposto a Back affermando che è “estremamente scoraggiante” che molti sviluppatori influenti “neghino categoricamente l'esistenza di qualsiasi rischio quantistico”.

“La discrepanza tra il mercato e gli sviluppatori su questo tema è enorme. Il mercato è preoccupato e cerca una soluzione. Gli sviluppatori invece negano completamente il problema. L'incapacità di riconoscere il rischio quantistico sta già pesando sul prezzo.”

Craig Warmke, ricercatore presso il Bitcoin Policy Institute, concorda, aggiungendo che il rischio quantistico sta rallentando il flusso di capitali verso Bitcoin e spingendo i grandi holder a diversificare.

“Quando le persone non esperte di tecnologia esprimono preoccupazioni, a volte usano un linguaggio tecnicamente scorretto”, ha affermato, aggiungendo che è “frustrante vedere gli esperti di tecnologia ignorare le preoccupazioni” invece di affrontare il tema della “riduzione delle riserve a causa del rischio quantistico percepito”.

Dovrebbero essere predisposti piani di emergenza

Oltre al fatto che la tecnologia sia ancora lontana dal rappresentare una minaccia concreta, i critici sostengono che i colossi bancari e altri obiettivi tradizionali verrebbero compromessi ben prima di Bitcoin.

Carter afferma che aziende e persino Stati stanno raccogliendo ingenti capitali per costruire computer quantistici e che l’intelligenza artificiale sta contribuendo ad accelerarne lo sviluppo.

Nel frattempo, Warmke ha dichiarato che l’approccio migliore, indipendentemente dal fatto che il problema sia reale o meno, è convincere le persone che il rischio è prossimo allo zero e predisporre piani di emergenza nel caso in cui non lo sia.

“L'unica strada da seguire è quella di sviluppare e concordare piani di emergenza, per ogni evenienza, in modo che le persone si sentano più tranquille nel detenere Bitcoin”, ha aggiunto.