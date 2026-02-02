Il brusco calo di Bitcoin nel fine settimana ha probabilmente spinto la posizione aggregata degli investitori nel più grande ETF Bitcoin spot in territorio negativo, evidenziando la portata della recente flessione.

Secondo Bob Elliott, chief investment officer dell’asset manager Unlimited Funds, il dollaro medio investito nell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock risulta ora in perdita dopo la chiusura di venerdì. Il movimento ha coinciso con un forte ribasso del prezzo di Bitcoin (BTC), sceso nella fascia dei 70.000 $.

Bob Elliott ha condiviso un grafico che monitora i rendimenti aggregati ponderati in dollari degli investitori, mostrando che i guadagni cumulativi sono scivolati leggermente in territorio negativo verso la fine di gennaio.

I dati indicano che, sebbene i primi investitori nell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) possano essere ancora in profitto, afflussi più consistenti a livelli di prezzo più elevati hanno spinto i rendimenti complessivi ponderati in dollari sotto lo zero. In sostanza, i guadagni cumulativi dal lancio del fondo risultano ora azzerati su base ponderata in dollari.

A titolo di confronto, i rendimenti ponderati in dollari dell’IBIT avevano toccato un picco di circa 35 miliardi di dollari ad ottobre, quando Bitcoin scambiava sui massimi storici.

L'IBIT è uno dei lanci di ETF di maggior successo di BlackRock, ed è diventato il fondo che ha raggiunto più rapidamente i 70 miliardi di dollari di asset in gestione. A ottobre, alcuni dati hanno mostrato che l'IBIT ha generato circa 25 milioni di dollari in più di commissioni rispetto al secondo ETF più redditizio dell'asset manager.

Dati indipendenti di Yahoo Finance mostrano che il valore patrimoniale netto (NAV) di IBIT è diminuito nelle ultime settimane, in linea con il più ampio sell-off di Bitcoin. Il calo contribuisce a spiegare perché i rendimenti aggregati ponderati in dollari degli investitori siano passati in territorio negativo.

Accelerano i deflussi dagli ETF Bitcoin

Il deterioramento dei rendimenti ponderati in dollari degli ETF Bitcoin si sta verificando in parallelo a un più ampio ritracciamento dei prodotti di investimento in criptovalute, mentre gli investitori riducono l’esposizione a fronte del calo dei prezzi.

Nella settimana conclusasi il 25 gennaio, i prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato quasi 1,1 miliardi di dollari in deflussi dai soli fondi Bitcoin, mentre i deflussi complessivi dai fondi crypto hanno raggiunto 1,73 miliardi di dollari — il maggiore prelievo settimanale dalla metà di novembre, secondo CoinShares. I deflussi si sono concentrati in larga parte negli Stati Uniti.

“Il ridimensionamento delle aspettative sui tagli dei tassi, il momentum negativo dei prezzi e la delusione per il fatto che gli asset digitali non abbiano ancora partecipato al trade di svalutazione hanno probabilmente alimentato questi deflussi”, ha dichiarato CoinShares.

Deflussi settimanali dai fondi, come riportato il 26 gennaio. Fonte: CoinShares

Il “debasement trade” indica il posizionamento su asset ritenuti capaci di preservare valore in contesti di inflazione e diluizione valutaria. Bitcoin è stato a lungo considerato un candidato naturale per questo ruolo, grazie alla fornitura fissa e al suo design monetario.

Tuttavia, non ha ancora attirato flussi comparabili a quelli dell’oro. Nonostante un recente ritracciamento, il metallo giallo ha mantenuto un trend rialzista sostenuto per oltre un anno e ha recentemente toccato nuovi massimi storici, superando i 5.400 $ per oncia troy.