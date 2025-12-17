Charles Edwards, fondatore del fondo quantitativo Capriole specializzato in Bitcoin e asset digitali, avverte che Bitcoin potrebbe scendere ben al di sotto dei 50.000 $ se non diventerà quantum-resistant entro il 2028.

La potenziale minaccia del quantum computing per l’industria crypto è oggetto di dibattito da anni ed è considerata un possibile punto di svolta imminente. Secondo le ipotesi, computer più avanzati in grado di violare la crittografia potrebbero rivelare le chiavi degli utenti ed esporre dati sensibili e fondi a soggetti malevoli.

La scadenza è generalmente ritenuta ancora distante diversi anni; tuttavia, in un post pubblicato mercoledì su X, Edwards prevede che potrebbe arrivare già nel 2028 e avverte che, se il settore non si muoverà abbastanza rapidamente, il prezzo di Bitcoin (BTC) potrebbe crollare.

“Comincio a pensare che ci servirà un enorme mercato ribassista per spazzare via gli idioti che pensano che la minaccia quantistica a Bitcoin sia uno scherzo e per incentivare i maxi ad agire per aggiornare la rete”, ha affermato.

“Se non avremo implementato una soluzione entro il 2028, prevedo che Bitcoin scenderà sotto i 50.000 $ e continuerà a calare fino a quando il problema non sarà risolto”.

L'introduzione di una patch quantistica deve avvenire nel 2026

I critici sostengono che la minaccia rappresentata dai computer quantistici sia esagerata, poiché la tecnologia è ancora lontana decenni dall'essere praticabile e i giganti bancari e altri obiettivi tradizionali saranno violati molto prima di Bitcoin.

Tuttavia, Edwards sostiene da tempo che la minaccia sia più imminente e che Bitcoin sarà “il primo bersaglio del quantum computing”, poiché la maggior parte delle banche e delle istituzioni sta già migrando verso la crittografia post-quantistica e le transazioni fraudolente possono essere annullate o bloccate.

“Dobbiamo risolvere la questione il prossimo anno, altrimenti bon voyage, godetevi il più grande mercato ribassista di Bitcoin della storia. FTX sembrerà una passeggiata”, ha aggiunto Edwards.

Il mese scorso, il Bitcoin OG Willy Woo, ha suggerito che un modo per mantenere al sicuro i propri Bitcoin fino a quando non ci sarà una soluzione alla minaccia quantistica è quello di conservarli in un wallet SegWit per circa sette anni.

Nel frattempo, a luglio, il sostenitore di Bitcoin Michael Saylor ha minimizzato le preoccupazioni riguardo all'impatto del quantum computing su Bitcoin, definendolo una strategia di marketing per pompare i token legati al quantum.