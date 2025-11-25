Gli investitori istituzionali che si avvicinano per la prima volta alle crypto potrebbero essere stati colti di sorpresa dalla volatilità di Bitcoin, che ha esercitato una pressione al ribasso sul prezzo, secondo l’imprenditore e investitore crypto Anthony Pompliano.

Lunedì, durante un’intervista al programma Squawk Box della CNBC, Pompliano ha spiegato che Bitcoin (BTC) registra un drawdown significativo circa una volta ogni 1,5 anni e che il recente calo non dovrebbe sorprendere chi segue l’asset da tempo.

“Negli ultimi dieci anni, Bitcoin ha registrato un drawdown del 30% o più per ben 21 volte”, ha ricordato Pompliano.

“i Bitcoiners sono abituati a questo. Chi invece non lo è sono le persone che provengono da Wall Street. Non sono abituate a questo tipo di volatilità”.

“Questi nuovi arrivati sono molto, molto timorosi. Ci avviciniamo alla fine dell’anno, ci sono questioni legate ai bonus e molti stanno cercando di capire: dovrei davvero vendere questo asset che fino a poco fa mi entusiasmava così tanto? E penso che questo stia esercitando una certa pressione al ribasso sul prezzo”, ha aggiunto.

Il sell-off dei Bitcoin ha interessato principalmente gli Stati Uniti

Matthew Sigel, responsabile della ricerca sugli asset digitali presso la società di investimenti VanEck, ha dichiarato lunedì che il recente sell-off di Bitcoin, che ha portato il token a toccare minimi intorno agli 82.000 $, è stato “in gran parte un fenomeno legato alla sessione statunitense”.

Ha indicato la contrazione della liquidità negli Stati Uniti e l’ampliamento degli spread creditizi come fattori chiave, spiegando che i timori per le ingenti spese in conto capitale legate all’intelligenza artificiale si stanno scontrando con un mercato dei finanziamenti sempre più fragile.

La volatilità delle criptovalute contribuisce a far salire i prezzi

Secondo Jeff Park, analista di mercato di Bitwise, la volatilità del prezzo di Bitcoin è aumentata negli ultimi due mesi e lunedì è tornata a circa 60 — un livello che può innescare forti movimenti di mercato in entrambe le direzioni.

Pompliano ha dichiarato alla CNBC che chi segue le crypto da più tempo sa bene che la volatilità è uno dei principali indicatori della salute del mercato.

“Non è un fattore negativo. Mi preoccuperei se la volatilità di Bitcoin fosse sostanzialmente pari a zero. La volatilità è necessaria affinché il valore dell'asset aumenti”.

“Sapete bene che Bitcoin è cresciuto di 240x nell'ultimo decennio. Si tratta di un tasso di crescita annuale composto pari a circa il 70%. Non continueremo ad avere questo livello di crescita anche in futuro”, ha affermato.

“Ma se nei prossimi dieci anni avremo un tasso di crescita annuale composto del 20, 25, 30 o 35%, Bitcoin sovraperformerà ampiamente le azioni. Ed è per questo che molti Bitcoiners sono così entusiasti di includerlo nei loro portafogli”, ha aggiunto Pompliano.