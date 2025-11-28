I membri della community Bitcoin e i sostenitori di Strategy, il maggiore holder aziendale di Bitcoin (BTC), stanno criticando le note finanziarie garantite da Bitcoin proposte da JPMorgan, accusando la banca di diffondere FUD (paura, incertezza e dubbio) su Strategy e su altre società di tesoreria crypto.

Le note di JPMorgan sono un prodotto d’investimento a leva legato al prezzo di Bitcoin: replicano l’andamento di BTC, ma ne amplificano i risultati, offrendo ai detentori guadagni — o perdite — pari a 1,5 volte fino a dicembre 2028. Secondo un documento depositato presso la SEC, il lancio del prodotto è previsto per dicembre 2025.

La mossa ha suscitato forti critiche nella community Bitcoin, con molti che sostengono che JPMorgan sia ora un concorrente diretto delle società di tesoreria BTC e abbia un incentivo a marginalizzare realtà come Strategy per promuovere il proprio prodotto finanziario strutturato.

Scheda informativa sulle obbligazioni Bitcoin di JPMorgan. Fonte: JPMorgan

«Saylor ha aperto le porte al mercato obbligazionario da 300.000 miliardi di dollari e al mercato del reddito fisso da 145.000 miliardi. Ora JPMorgan sta lanciando note garantite da Bitcoin per competere», ha scritto un Bitcoiner su X, aggiungendo che «le stesse istituzioni che attaccano MSTR stanno copiando la strategia».

Il sostenitore Bitcoin Simon Dixon ha osservato che il nuovo prodotto di JPMorgan esiste «per innescare margin call sui prestiti garantiti da Bitcoin», sostenendo che «costringerà le società di tesoreria Bitcoin a vendere sotto pressione nei mercati ribassisti».

Su X, gli appassionati crypto e i sostenitori di Strategy stanno ora invocando un boicottaggio di JPMorgan, incoraggiando gli altri Bitcoiners a chiudere i propri conti presso il gigante dei servizi finanziari e a vendere eventuali azioni della banca in loro possesso.

La proposta di modifica delle regole di MSCI scatena lo scontro

La reazione contro JPMorgan è iniziata quando MSCI — in precedenza Morgan Stanley Capital International —, società che gestisce indici azionari e definisce i criteri di inclusione, ha proposto una modifica normativa che esclude le società di tesoreria dai propri prodotti.

La modifica proposta, che entrerà in vigore a gennaio, vieta l’inclusione nell’indice delle società di tesoreria crypto che detengono il 50% o più del loro patrimonio in criptovalute.

JPMorgan ha presentato la proposta di modifica normativa in una nota di ricerca pubblicata a novembre, suscitando forti critiche da parte della community BTC e degli investitori di Strategy.

Escludere le società di tesoreria crypto dagli indici azionari le priva dei flussi di capitale passivi e potrebbe costringerle a liquidare parte dei loro asset digitali per rientrare nei criteri di inclusione, esercitando ulteriore pressione ribassista sui prezzi.