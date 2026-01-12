Bitcoiner festeggiano 17° anniversario dal post di Hal Finney su Bitcoin

La comunità Bitcoin (BTC) festeggia l'anniversario del post pubblicato il 10 gennaio 2009 da Hal Finney, pioniere del cypherpunk e del Bitcoin, in cui annunciava al mondo di aver avviato il software del nodo Bitcoin.

“Running Bitcoin”, scriveva Finney su X, precedentemente noto come Twitter. Finney è stato il destinatario della prima transazione Bitcoin sulla rete.

Nato il 4 maggio 1956, ha intrapreso una carriera nell'informatica e nella crittografia ed è stato uno dei primi a commentare la pubblicazione del white paper su Bitcoin di Satoshi Nakamoto.

Satoshi inviò a Finney 10 BTC, per un valore di oltre 900.500$ al prezzo odierno, ed è stato anche uno dei primi individui a entrare in contatto con Nakamoto, il che ha portato a ipotizzare che Finney sia in realtà Satoshi Nakamoto.

Finney è morto nel 2014 a causa della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia neurologica degenerativa che compromette gradualmente le funzioni motorie. Aveva 58 anni.

Il post del 2009 di Finney è ora un elemento fondamentale della tradizione Bitcoin, che segna le prime fasi della rete decentralizzata di contante elettronico peer-to-peer.

Hal Finney è Satoshi? Continuano le speculazioni

Nel 2024, il network HBO ha mandato in onda una serie di documentari intitolata Money Electric: The Bitcoin Mystery, che sosteneva di aver scoperto l'identità di Nakamoto.

Il documentario ha scatenato un dibattito sulla vera identità di Satoshi, con alcuni che sostenevano che Finney fosse Satoshi sulla base delle sue competenze, dei numerosi articoli di ricerca sulla crittografia pubblicati e del fatto di essere stato il primo a ricevere BTC da Satoshi.

Laszlo Hanyecz, uno sviluppatore famoso per essere stato il primo individuo a utilizzare BTC in una transazione commerciale inviando 10.000 BTC per due pizze, aveva precedentemente affermato che Satoshi non aveva familiarità con Mac OS, il sistema operativo Apple per computer.

Quote di Polymarket su chi HBO avrebbe rivelato come Satoshi. Fonte: Polymarket

Sia Finney che sua moglie possedevano computer con sistema operativo Mac, come risulta da un post online pubblicato da Finney nel 2010.

Anche Jameson Lopp, cofondatore della società di custodia di criptovalute Casa, ha presentato nel 2023 prove che mettono in dubbio che Finney sia Satoshi.

Finney ha corso una maratona durante uno scambio di e-mail tra Satoshi e un altro sviluppatore di software.

L'ultima e-mail è stata inviata circa due minuti prima che Finney tagliasse il traguardo: una prova decisiva che Finney non era Satoshi, secondo Lopp.