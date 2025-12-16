L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti ha approvato in via condizionata cinque richieste di licenza bancaria nazionale presentate da società legate al settore degli asset digitali.

In una comunicazione diffusa venerdì, l’OCC ha dichiarato di aver approvato con riserva le richieste di BitGo, Fidelity Digital Assets e Paxos di convertire le loro trust company a livello statale in banche fiduciarie nazionali con autorizzazione federale. Nello stesso annuncio, il regolatore ha riferito di aver approvato con riserva anche le nuove domande di Circle e Ripple per ottenere licenze come banche fiduciarie nazionali.

“I nuovi ingressi nel settore bancario federale sono positivi per i consumatori, per l’industria bancaria e per l’economia”, ha dichiarato Jonathan Gould, Comptroller of the Currency, aggiungendo: “L’OCC continuerà a fornire un percorso sia per gli approcci tradizionali sia per quelli innovativi ai servizi finanziari, per garantire che il sistema bancario federale resti al passo con l’evoluzione della finanza e sostenga un’economia moderna”.

Lettera di venerdì che approva la richiesta di Circle per ottenere la licenza bancaria nazionale. Fonte: OCC

Le cinque società crypto sono solo alcune delle molte che stanno cercando l’approvazione normativa dell’OCC per espandere la propria presenza nel settore bancario. L’exchange di criptovalute Coinbase ha dichiarato a ottobre di aver presentato una domanda, pur precisando di “non avere alcuna intenzione di diventare una banca”.

Sebbene la formulazione delle lettere presentate dai richiedenti fosse leggermente diversa, le aziende hanno affermato che intendono utilizzare le licenze per offrire servizi di custodia di asset digitali ai clienti. Mentre la richiesta di Paxos consentirebbe alla banca di emettere stablecoin, quella di Ripple afferma esplicitamente che la propria licenza non verrà “utilizzata per l’emissione della stablecoin” ancorata al dollaro statunitense, RLUSD (RLUSD).

“La piattaforma di Paxos regolamentata a livello federale consentirà alle aziende di emettere, custodire, negoziare e regolare asset digitali con chiarezza e fiducia”, ha dichiarato Paxos in una nota diffusa venerdì.

Anche BitGo è pronta a quotarsi in borsa

L'approvazione dell'OCC è arrivata mentre la Securities and Exchange Commission statunitense sta esaminando la richiesta di BitGo per una initial public offering. La società ha presentato a settembre la richiesta di quotazione delle proprie azioni al New York Stock Exchange, dichiarando circa 90 miliardi di dollari in asset in custodia.

Al contrario, la presidente di Ripple, Monica Long, ha dichiarato a novembre che la società non ha in programma di procedere con una IPO, mentre Paxos, a dicembre, non aveva annunciato alcuna intenzione di quotarsi in borsa. Circle ha invece lanciato la propria initial public offering a maggio sul New York Stock Exchange.