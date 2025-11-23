Venerdì BitMine, società di tesoreria crypto impegnata nell'accumulazione di Ether (ETH) e Bitcoin (BTC), ha annunciato l'intenzione di lanciare la rete “Made in America Validator Network” (MAVAN) al fine di mettere in staking le proprie partecipazioni in ETH.

Secondo quanto riportato in un annuncio di BitMine, la società intende testare MAVAN con tre fornitori di infrastrutture di staking, in vista del lancio previsto per il primo trimestre del 2026.

Lo staking di token per convalidare le blockchain proof-of-stake (PoS) protegge le reti e genera entrate sotto forma di ricompense pagate nel token nativo della rete blockchain, in questo caso ETH.

“Su larga scala, riteniamo che la nostra strategia servirà al meglio gli interessi a lungo termine dei nostri azionisti”, spiega il presidente di BitMine Tom Lee.

Le azioni di BitMine hanno subito un crollo insieme ad altre società di tesoreria crypto, che nel 2025 hanno registrato una lenta emorragia. Fonte: Yahoo Finance

L'annuncio giunge in un momento di forte recessione del mercato crypto e delle società di tesoreria, che subiscono un crollo del loro multiplo on-net asset value (mNAV), indicatore fondamentale che misura il premio di prezzo attribuito alle azioni delle società di tesoreria.

BitMine sconta crollo di ETH e collasso del mercato

Stando a un rapporto della società di ricerca 10x Research, BitMine avrebbe accumulato oltre 3,7 miliardi di dollari di perdite non realizzate a causa del crollo dei prezzi di ETH.

Il rapporto, pubblicato giovedì, utilizzava un prezzo di ETH pari a 3.023$, sebbene il calo di ETH sia proseguito venerdì, portando il prezzo a circa 2.700$ al momento della stesura.

Il prezzo di ETH è crollato dopo aver raggiunto il massimo storico di oltre 4.900$ ad agosto. Fonte: TradingView

Il calo dei prezzi comporta per l'azienda una perdita di oltre 1.000$ per ogni ETH detenuto, dopo aver accumulato l'asset durante la sua corsa ai massimi storici nei mesi di luglio e agosto.

Il crollo di ETH sotto i 3.000$ ha spazzato via i guadagni di un anno per le società di tesoreria crypto che lo detengono e potrebbe causare ulteriori stress finanziari per tali aziende qualora il prezzo dovesse scendere ulteriormente.

“Le società di tesoreria dovranno affrontare una dura realtà: attrarre nuovi investitori al dettaglio diventa quasi impossibile quando gli azionisti esistenti hanno subito perdite per miliardi”, afferma 10x Research.

Il modello di tesoreria si trova di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita e a una quota di mercato in calo a causa di gestori patrimoniali come BlackRock e provider di fondi negoziati in borsa, in grado di offrire agli investitori un’esposizione a basso costo agli asset digitali e ricompense di staking, secondo 10x Research.