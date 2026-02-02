BitMine Immersion Technologies, una società di tesoreria di criptovalute quotata in borsa legata all'investitore Tom Lee, sta registrando significative perdite non realizzate sulle sue partecipazioni in Ether a seguito dell'ultima ondata di liquidazioni di mercato, sottolineando i rischi che le strategie di bilancio delle criptovalute devono affrontare durante le forti flessioni.

Dopo aver acquisito ulteriori 40.302 Ether (ETH) la scorsa settimana e aver aumentato le sue partecipazioni totali a oltre 4,24 milioni di ETH, le perdite non realizzate di BitMine sono cresciute fino a superare i 6 miliardi di dollari, secondo i dati di Dropstab, una piattaforma che monitora i prezzi delle risorse digitali e le valutazioni dei portafogli.

Sulla base dei prezzi di mercato attuali, le partecipazioni in Ether di BitMine hanno un valore di circa 9,6 miliardi di dollari, in calo rispetto al picco di circa 13,9 miliardi di dollari raggiunto a ottobre, riflettendo l'impatto della più ampia vendita di criptovalute.

Le perdite contabili sono aumentate quando sabato il prezzo dell'Ether è sceso a 2.300 dollari, un movimento che The Kobeissi Letter ha attribuito alle fragili condizioni di liquidità.

“In un mercato in cui la liquidità è stata a dir poco instabile, i livelli sostenuti di leva finanziaria estrema stanno causando ”sacche d'aria“ nei prezzi”, ha affermato il commentatore di mercato, aggiungendo che il posizionamento “gregario” ha amplificato la vendita massiccia.

Difficile ripristino per mercato crypto

Nonostante il precedente ottimismo per la fine del 2025, Tom Lee ha avvertito che le condizioni sono cambiate e che il 2026 potrebbe iniziare in modo “doloroso” prima di un potenziale rimbalzo nel corso dell'anno.

In una recente intervista, Lee ha affermato che il mercato delle criptovalute sta ancora risentendo degli effetti del deleveraging, anche se i fondamentali a lungo termine rimangono intatti. Ha indicato il crollo del mercato del 10 ottobre, che ha spazzato via circa 19 miliardi di dollari di valore, come un punto di svolta fondamentale che ha azzerato la propensione al rischio nei confronti delle attività digitali.

Una recente valutazione del market maker Wintermute ha ribadito questa opinione, sostenendo che una ripresa sostenuta nel 2026 richiederà miglioramenti strutturali. Questi includono un rinnovato slancio di Bitcoin (BTC) ed Ether, una più ampia partecipazione degli exchange-traded fund, l'espansione dei mandati di tesoreria delle risorse digitali e il ritorno degli afflussi al dettaglio.

Wintermute ha affermato che questi fattori sono necessari per ripristinare un effetto ricchezza più ampio in tutto il mercato. La partecipazione al dettaglio, tuttavia, rimane limitata poiché gli investitori continuano a gravitare verso temi in più rapida crescita come l'intelligenza artificiale e il quantum computing.