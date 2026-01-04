BitMine Immersion Technologies aggiunge altri 82.560 Ether, per un valore di circa 259 milioni di dollari, al sistema di staking di Ethereum, intensificando la congestione nella coda di ingresso dei validatori della rete, mentre la domanda istituzionale di rendimento continua a crescere.

I dati di Arkham evidenziano come la società di tesoreria in Ether (ETH) abbia inviato diversi depositi di importo rilevante al contratto BatchDeposit di Ethereum nelle ultime ore. Con il nuovo stake, il totale degli ETH di BitMine è salito a 544.064 Ether, per un valore di circa 1,62 miliardi di dollari ai prezzi attuali, secondo quanto riportato dall'analista on-chain Lookonchain.

BitMine ha iniziato a fare staking di ETH il 26 dicembre, trasferendo quasi 219 milioni di dollari in ETH a contratti relativi allo staking sulla rete Ethereum.

A novembre, BitMine ha svelato i suoi piani per iniziare a mettere in stake Ether nel primo trimestre del 2026 attraverso un'infrastruttura interna nota come Made-in-America Validator Network (MAVAN). La società ha dichiarato di aver selezionato tre fornitori istituzionali di stake per un progetto pilota iniziale, impiegando una quantità limitata di ETH per valutare le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità operativa prima di espandere il programma.

Coda di ingresso dei validatori Ether sfiora 1 milione di ETH

Nel frattempo, l'aggressiva spinta allo staking di BitMine ha contribuito a portare la coda di ingresso dei validatori di Ethereum a circa 977.000 ETH, con un tempo di attesa stimato di quasi 17 giorni prima che i nuovi validatori diventino attivi, secondo quanto riportato dal blockchain explorer Ethereum Validator Queue.

D'altra parte, l'attività di uscita rimane relativamente modesta, con poco più di 113.000 ETH in attesa di essere prelevati.

Coda dei validatori Ethereum. Fonte: ValidatorQueue

I dati di rete di Ethereum mostrano che oltre 35,5 milioni di ETH, pari a circa il 29% dell'offerta totale, sono ora in staking, mentre il rendimento annualizzato dello staking si attesta intorno al 2,54%.

Abdul, responsabile DeFi della blockchain layer-1 Monad, la scorsa settimana ha dichiarato in un post su X che l'ultima volta che la coda di ingresso e uscita si è invertita a giugno, il prezzo di Ether “è raddoppiato poco dopo”, prevedendo che “il 2026 sarà un anno da film”.

Tom Lee promuove enorme espansione azionaria di BitMine

Come riportato da Cointelegraph, Tom Lee, presidente di BitMine, sta esortando gli azionisti ad approvare un forte aumento del numero di azioni autorizzato dalla società a 50 miliardi, sostenendo che tale mossa è necessaria per far fronte a futuri frazionamenti azionari qualora il prezzo di Ether facesse aumentare la valutazione di BitMine.

Lee sostiene che il prezzo delle azioni della società segua da vicino quello di ETH e ha ipotizzato scenari in cui Ether raggiungerebbe i 250.000$ qualora Bitcoin salisse a 1 milione di dollari, livello che spingerebbe le azioni BitMine a prezzi che, secondo lui, escluderebbero la maggior parte degli investitori retail.