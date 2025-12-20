Bitwise presenta domanda alla SEC per lanciare un ETF spot su Sui

Il crypto asset manager Bitwise ha presentato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti una richiesta per il lancio di un exchange-traded fund che replica l'andamento del token Sui.

Giovedì l'azienda ha presentato il modulo S-1 per offrire il “Bitwise Sui ETF”, registrando inizialmente il prodotto presso la SEC e compiendo il primo passo verso il lancio del fondo.

Bitwise ha sottolineato che il fondo seguirà il prezzo spot di Sui (SUI), il token nativo del layer-1 Sui Network.

Bitwise non ha ancora indicato quale sarà il ticker dell'ETF. Coinbase Custody fungerà da custode del prodotto.

Bitwise ha recentemente aggiunto Sui al suo fondo indicizzato sulle criptovalute. Fonte: Bitwise

Nel contesto dell’ondata di crypto ETF approvati dalla SEC nel 2025, un ETF spot su SUI deve ancora arrivare sul mercato statunitense. Canary Capital e 21Shares hanno entrambe presentato le rispettive richieste a marzo e aprile di quest’anno, con la scadenza per la revisione di quella di 21Shares prevista per il mese prossimo.

All’inizio di questo mese, la SEC ha approvato un ETF su SUI con leva 2x di 21Shares e ha inoltre adottato standard di quotazione generici che rendono più semplice l’ingresso sul mercato dei crypto ETF.

Il token SUI, lanciato a metà del 2023, è attualmente la 31ª criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con un valore pari a 4,98 miliardi di dollari.

Un ETF sull’asset verrebbe probabilmente accolto in modo positivo dalla community di SUI, poiché gli ETF quotati in borsa che replicano l’andamento dell’asset possono generare una domanda significativa in caso di successo.

Bitwise continua ad aumentare l'esposizione agli ETF

All'inizio di questo mese, Bitwise ha anche aggiunto SUI al suo ETF 10 Crypto Index sul New York Stock Exchange, sottolineando che la blockchain è “progettata per rendere la proprietà degli asset digitali veloce, privata, sicura e accessibile”.

Oltre a un potenziale ETF SUI spot, Bitwise ha anche lanciato quest'anno un ETF XRP spot, che si aggiunge ai suoi ETF Bitcoin ed Ether spot.

L'azienda prevede che il mercato dei crypto ETF esploderà nel 2026. Il ricercatore di Bitwise Ryan Rasmussen ha dichiarato martedì durante un'intervista al podcast Bankless che si aspetta di vedere più di 100 prodotti lanciati in rapida successione il prossimo anno.

“Da qui in poi accelereremo a una velocità incredibile”, ha affermato.







