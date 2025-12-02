Il fondo negoziato in borsa (ETF) spot Bitcoin di BlackRock chiude novembre sotto pressione dopo aver subito ingenti prelievi, sebbene la società di gestione patrimoniale rimanga fiduciosa nelle prospettive a lungo termine del prodotto.

Intervenendo a San Paolo, Cristiano Castro, direttore dello sviluppo commerciale di BlackRock, ha affermato che gli ETF Bitcoin (BTC) della società rappresentano ormai una delle principali fonti di reddito, definendo la loro crescita “una grande sorpresa” vista la rapidità con cui sono aumentate le allocazioni quest'anno.

I commenti di Castro fanno seguito a un mese difficile per l'IBIT di BlackRock quotato negli Stati Uniti, che ha registrato un deflusso netto stimato di 2,34 miliardi di dollari a novembre. I due prelievi più consistenti sono avvenuti a metà mese, con circa 523 milioni di dollari prelevati il 18 novembre e circa 463 milioni di dollari il 14 novembre.

“Gli ETF sono strumenti molto liquidi e performanti”, avrebbe dichiarato Castro dopo il suo intervento alla Blockchain Conference 2025. “Esistono per consentire alle persone di allocare il capitale e gestire il flusso di cassa. Ciò che abbiamo osservato è perfettamente regolare; qualsiasi asset che inizia a subire una compressione di solito ha questo effetto, specialmente in uno strumento fortemente controllato dagli investitori retail”.

Andamento di IBIT nell'ultimo mese. Fonte: SoSoValue

BTC ETF di BlackRock sfiora i 100 miliardi di dollari

Castro ha aggiunto che la domanda registrata durante la prima fase del ciclo parla da sé. Combinando le quotazioni statunitensi e brasiliane sotto il marchio IBIT, il valore degli asset ha raggiunto “quasi i 100 miliardi di dollari” al suo picco massimo, ha affermato.

Come riportato da Cointelegraph, i detentori dell'ETF spot su Bitcoin di BlackRock sono tornati a registrare profitti dopo che giovedì il Bitcoin è risalito sopra i 90.000$.

Gli investitori in IBIT di BlackRock vantano ora un guadagno cumulativo di circa 3,2 miliardi di dollari, invertendo le perdite registrate durante il recente calo di Bitcoin. I detentori di IBIT e dell'ETF Ether di BlackRock hanno registrato un aumento di quasi 40 miliardi di dollari al loro picco di inizio ottobre, prima che i profitti crollassero a soli 630 milioni di dollari la scorsa settimana, vale a dire che la maggior parte delle posizioni era vicina al pareggio fino all'ultimo rimbalzo.

BTC ed Ether ETF interrompono serie di deflussi

Gli ETF spot su Bitcoin hanno concluso quattro settimane di forti prelievi con un afflusso settimanale di 70 milioni di dollari, recuperando parte dei 4,35 miliardi di dollari che avevano lasciato il settore nel mese di novembre.

Anche gli ETF spot su Ether (ETH) hanno registrato un rimbalzo, con afflussi settimanali pari a 312,6 milioni di dollari dopo aver perso 1,74 miliardi di dollari nelle tre settimane precedenti.