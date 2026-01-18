Gli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin registrano forti afflussi per tre giorni consecutivi, invertendo le perdite registrate a inizio gennaio.

Mercoledì gli afflussi degli ETF su Bitcoin spot (BTC) superano gli 843,6 milioni di dollari, toccando il massimo giornaliero del 2026, secondo i dati della piattaforma di ricerca sulle criptovalute SoSoValue.

Durante i tre giorni consecutivi, gli ETF spot su Bitcoin sono stati oggetto di afflussi per oltre 1,7 miliardi di dollari, compensando i deflussi precedenti pari a circa 1,4 miliardi di dollari registrati dal 6 al 9 gennaio.

I nuovi afflussi sono avvenuti mentre mercoledì Bitcoin è tornato ai massimi degli ultimi due mesi, superando i 97.000$, spingendo al rialzo il sentiment degli investitori, con l'indice Crypto Fear & Greed che è diventato rialzista per la prima volta da ottobre.

IBIT di BlackRock guida afflussi giornalieri con 648 milioni di dollari

Il gigante degli investimenti BlackRock è stato ieri in testa alla classifica degli afflussi verso i Bitcoin ETF, con il suo iShares Bitcoin ETF (IBIT) che ha attirato oltre 648 milioni di dollari.

Tra gli altri contributori degni di nota figura il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity, che ha aggiunto 125,4 milioni di dollari.

Afflussi spot di ETF su Bitcoin, 2-14 gennaio 2026. Fonte: Farside

L'ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) di ARK Invest ha raccolto quasi 30 milioni di dollari, mentre l'ETF Bitwise Bitcoin (BITB) ha registrato afflussi per 10,6 milioni di dollari.

Afflussi totali BTC ETF spot raggiungono 1,5 miliardi di dollari a gennaio

Gli ETF spot su Bitcoin hanno attratto 1,5 miliardi di dollari di afflussi in nove giorni di negoziazione a gennaio, segnalando una notevole inversione di tendenza.

Gli afflussi di martedì, pari a 754 milioni di dollari, sono stati i più consistenti dal 7 ottobre, quando gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi per 875,6 milioni di dollari, secondo SoSoValue.

L'impennata dei fondi Bitcoin è avvenuta quando BTC ha superato i 97.000$ per la prima volta da metà novembre.

Dopo aver superato brevemente i 97.957$ mercoledì, Bitcoin ha registrato un calo, scambiando a 95.042$ al momento della pubblicazione, stando ai dati di Coinbase.

A fronte dell'impennata dei prezzi, mercoledì l'indice Crypto Fear & Greed è balzato a 61, entrando in territorio “avidità” per la prima volta da ottobre.