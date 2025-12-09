La società di gestione patrimoniale statunitense BlackRock ha presentato domanda per quotare e negoziare azioni di un veicolo di investimento legato a Ether staked, dopo aver offerto altri prodotti a base di criptovalute.

Venerdì, in una richiesta presentata alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, BlackRock ha depositato un modulo di registrazione S-1 per il suo fondo negoziato in borsa iShares Staked Ethereum Trust. La richiesta fa parte della procedura della SEC per la quotazione di veicoli di investimento come gli ETF, ma non garantisce l'approvazione.

Venerdì BlackRock ha presentato la richiesta di registrazione di un ETF su Ether. Fonte: SEC

Le azioni del fondo Ether (ETH) staked, che BlackRock intende quotare e negoziare sulla borsa Nasdaq con il ticker ETHB, potrebbero essere una delle prime offerte legate alle criptovalute staked. Grayscale Investments ha aggiunto la funzionalità di staking ai suoi trust ETH e mini ETH spot precedentemente approvati nel mese di ottobre.

L'autorità di regolamentazione non ha dato il via libera a molti fondi di staking di criptovalute da quando ha inizialmente approvato gli ETF spot Ether a maggio 2024. Tuttavia, Canary Capital ha presentato una richiesta simile alla SEC per un prodotto Injective (INJ) staked a luglio, mentre Grayscale e Bitwise hanno lanciato prodotti di staking separati legati a Solana (SOL) a ottobre.

BlackRock gestisce il più grande fondo negoziato in borsa spot Bitcoin (BTC), l'iShares Bitcoin Trust ETF, quotato con il simbolo IBIT.

CEO di BlackRock ammorbidisce la sua posizione sulle crypto?

Larry Fink, cofondatore di BlackRock nel 1988, prima della corsa al rialzo di Bitcoin nel 2017 aveva affermato che la criptovaluta “dimostra quanta domanda di riciclaggio di denaro sporco ci sia nel mondo”.

Negli anni successivi, con la crescita del volume e dell'utilizzo del mercato statunitense degli asset digitali, il CEO ha fatto dichiarazioni più ottimistiche sugli investimenti in criptovalute, anche sostenendo il lancio da parte di BlackRock di un ETF spot su Bitcoin e altri.

Durante il DealBook Summit del New York Times della scorsa settimana, Fink ha affermato di aver avuto un “grande ripensamento” sulle criptovalute, ma ha comunque definito BTC un “asset della paura”.