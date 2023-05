Secondo quanto annunciato nel corso della sua prima apparizione come candidato alla presidenza in occasione della conferenza Bitcoin 2023, Robert F. Kennedy Jr. sarà il primo candidato alla presidenza nella storia degli Stati Uniti ad accettare donazioni in Bitcoin per la sua campagna elettorale. Durante l'evento ha elogiato la criptovaluta come "simbolo di democrazia e libertà".

"Oggi mostriamo al mondo la potenza, la solidità e la flessibilità del Bitcoin. [...] Quasi tutti i presenti in questa sala sono consapevoli del legame tra Bitcoin, democrazia e libertà. [...] Sono appassionati perché rappresentano il bisogno profondo che abbiamo di libertà e democrazia e la promessa che questa innovazione ha di garantire queste virtù".

RFK Jr. mentre fa l'annuncio che intende accettare le donazioni di Bitcoin durante il Bitcoin 2023 a Miami. Fonte: Sam Bourgi via Cointelegraph

Il candidato — che sfida il Presidente Joe Biden — ha condiviso su Twitter le sue opinioni libertarie sulle criptovalute. In un post del 3 Maggio, RFK Jr. ha affermato che "le tecnologie cripto sono un importante motore di innovazione", aggiungendo che gli Stati Uniti stanno ostacolando il settore e spingendo "l'innovazione altrove".

Kennedy Jr. è il nipote del 35° presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy.

Partecipando all'evento Bitcoin, RFK Jr. non si rivolge solo agli elettori ma anche a una potenziale fonte di milioni di dollari in donazioni. Durante le elezioni di midterm dello scorso anno, Sam Bankman-Fried, ex CEO del crypto exchange FTX, ha donato 40 milioni di dollari a sostegno dei candidati. Anche il crypto exchange Coinbase ha svolto un'attiva azione di lobbying per la legislazione che regolamenta lo spazio delle criptovalute nel Paese.

Il crescente impegno di RFK Jr. nei confronti delle criptovalute coincide con un ambiente normativo rigido negli Stati Uniti, che diffonde incertezza tra gli operatori e danneggia un settore già martoriato.

Il candidato ritiene che l'economia statunitense potrebbe essere più resistente se disponesse di un ecosistema diversificato di valute:

"Proprio come un ecosistema diversificato è un ecosistema resiliente, anche la nostra economia sarà più resiliente se avrà un'ecologia diversificata di valute, non solo una singola, controllata a livello centrale. Oggi vediamo quanto sia fragile il nostro sistema eccessivamente centralizzato".

Traduzione a cura di Matteo Carrone