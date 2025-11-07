Il produttore di hardware per il mining di Bitcoin Canaan Inc. ha ottenuto un investimento strategico di 72 milioni di dollari da Galaxy Digital, Weiss Asset Management e Brevan Howard Digital, la divisione dedicata agli asset digitali di Brevan Howard.

L'operazione, annunciata martedì, rafforzerà il bilancio della società e ridurrà la sua dipendenza dai futuri aumenti di capitale sul mercato (ATM), informa il gruppo. In base all'accordo, gli investitori avrebbero acquistato 63,7 milioni di American Depositary Shares, che rappresentano le azioni di classe A di Canaan al prezzo di 1,13$ ciascuna, attraverso un'offerta diretta registrata.

Fondata nel 2013, Canaan è specializzata nella progettazione di chip ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) e di apparecchiature di calcolo ad alte prestazioni. L'azienda ha sviluppato i primi impianti di mining di Bitcoin a marchio Avalon nel 2013 ed è stata quotata al Nasdaq nel 2019.

A detta di Canaan, l'investimento sigla un mutamento nel suo approccio ai mercati dei capitali, riflettendo una svolta verso la collaborazione con società di investimento incentrate sui fondamentali.

Al momento della stesura, il prezzo delle azioni di Canaan è in rialzo di circa il 9% nelle contrattazioni intraday sul Nasdaq, secondo Yahoo Finance.

Andamento intraday delle azioni Canaan Inc. il 5 novembre. Fonte: Yahoo Finance

Canaan punta ancora di più sul proprio core business

Sebbene molte società di mining di Bitcoin si siano diversificate nell'intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) al fine di aumentare i ricavi, Canaan ha rafforzato la propria attenzione sull'hardware e sulle infrastrutture per il mining.

A giugno, la società ha dichiarato che avrebbe interrotto gli sforzi per produrre hardware AI. Il presidente e CEO di Canaan, Nangeng Zhang, ha dichiarato a Cointelegraph che la strada maggiormente strategica da percorrere per la società consiste nel consolidare i propri “punti di forza fondamentali nell'infrastruttura crypto e nel mining di Bitcoin”.

Canaan ha inoltre reso noto a giugno di aver completato una produzione pilota negli Stati Uniti nell'ambito dei suoi sforzi volti a ridurre i tempi di consegna ai clienti nella regione. A ottobre, le azioni della società sono aumentate di oltre il 26% dopo l'annuncio di un ordine di 50.000 rig da parte di una società statunitense anonima, il più grande ordine in oltre tre anni.

Gli Stati Uniti rappresentano quasi il 38% dell'hash-rate globale di Bitcoin, con sei delle dieci maggiori società di mining quotate in borsa con sede nel Paese.