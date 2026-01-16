La società di crypto lending Nexo Capital pagherà 500.000 $ in sanzioni al regolatore finanziario della California in relazione alle accuse di aver erogato migliaia di prestiti a residenti dello Stato senza valutare adeguatamente la loro capacità di rimborso.

Il California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ha dichiarato mercoledì che Nexo avrebbe concesso almeno 5.456 prestiti consumer e commerciali a residenti californiani senza disporre di una licenza valida.

“Prima di concedere un prestito, Nexo Capital generalmente non valutava la capacità del mutuatario di effettuare rimborsi puntuali, il debito esistente, la storia creditizia o altri documenti relativi alla sua situazione finanziaria complessiva”, ha affermato il regolatore.

Il commissario del DFPI, KC Mohseni, ha sottolineato che i lender “devono rispettare la legge ed evitare di concedere prestiti rischiosi che mettano in pericolo i consumatori — e i prestiti garantiti da criptovalute non fanno eccezione”.

Il DFPI afferma che i prestiti di Nexo presentano un rischio di insolvenza maggiore

I prestiti garantiti da crypto consentono agli utenti di prendere in prestito valuta fiat o stablecoin depositando asset digitali come garanzia.

Sebbene siano in genere sovracollateralizzati e più facili da ottenere rispetto al credito tradizionale, spesso senza controlli di solvibilità, il mancato rimborso può comportare la vendita forzata della garanzia per coprire i saldi in sospeso.

Il DFPI ha affermato che Nexo presentava una “carenza di politiche di sottoscrizione”, una mancanza che ha aumentato il rischio di insolvenza dei mutuatari.

Secondo il regolatore, i prestiti sono stati concessi tra luglio 2018 e novembre 2022 e hanno comportato “atti e pratiche illegali” relativi a un prodotto o servizio di consumo non conforme alle leggi finanziarie a tutela dei consumatori.

Entro 150 giorni, Nexo dovrà trasferire tutti i fondi dei residenti della California a Nexo Financial LLC, una società affiliata con sede negli Stati Uniti che detiene una California Finance Lenders License rilasciata dal DFPI.

Nel febbraio 2023, la società ha annunciato che avrebbe terminato il prodotto Earn Interest a rendimento per i clienti negli Stati Uniti, circa un mese dopo aver accettato di pagare 45 milioni di dollari in sanzioni alle autorità di regolamentazione statunitensi.

Il programma consentiva agli utenti di ottenere rendimenti composti giornalieri su alcune criptovalute prestandole a Nexo.