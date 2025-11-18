Un detentore di Cardano da cinque anni ha accidentalmente bruciato più di 6 milioni di dollari in ADA dopo aver utilizzato un trading pool illiquido al fine di facilitare uno swap di stablecoin.

L'operazione, segnalata per la prima volta domenica dall'investigatore blockchain ZachXBT, ha visto 14,4 milioni di token Cardano (ADA) del valore di 6,9 milioni di dollari scambiati con 847.695 stablecoin Anzens (USDA) in dollari statunitensi, provocando una perdita di circa 6,05 milioni di dollari.

L'utente, titolare dell'indirizzo wallet “addr...4x534”, sembra aver effettuato una transazione di prova di 4.437 ADA in cambio di una stablecoin in dollari statunitensi con ticker USD alle 16:06 UTC di domenica, appena 33 secondi prima dello swap multimilionario con USDA.

Prima di allora, l'indirizzo wallet Cardano era rimasto inattivo dal 13 settembre 2020.

Evitare a tutti i costi trasferimenti di grandi dimensioni in liquidity pool di piccole dimensioni

La bizzarra operazione evidenzia l'importanza dello swapping nei pool di crypto liquidi — in particolare per gli ordini di grandi dimensioni che possono influire in modo significativo sui prezzi — al fine di evitare tassi di esecuzione sfavorevoli.

Secondo i dati di CoinGecko, l'operazione sembra aver contribuito al rialzo di ANZA a quasi 1,26$, prima che tornasse a 1,04$ al momento della stesura.

Il trader ha commesso un errore su USDA?

Non è dato sapere se l'utente Cardano avesse intenzione di acquistare la stablecoin poco conosciuta, la cui capitalizzazione di mercato è di soli 10,6 milioni di dollari.

I dati della blockchain rivelano inoltre come il trader non avesse mai detenuto la stablecoin USDA prima di quella transazione.

Le transazioni errate nel settore crypto possono potenzialmente influenzare i mercati.

Il mese scorso, l'emittente di stablecoin Paxos ha accidentalmente coniato 300 trilioni della stablecoin PayPal USD (PYUSD) prima di bruciare l'intero importo circa 22 minuti dopo.